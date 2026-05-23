Ngày 23-5, Trường ĐH Tài chính - Marketing tổ chức "Ngày hội tuyển dụng tích hợp - JOB FAIR UFM 2026" với gần 70 gian hàng, thu hút khoảng 5.000 người tham dự, gồm sinh viên, cựu sinh viên, học sinh THPT và doanh nghiệp tuyển dụng.

Diễn ra trong khuôn khổ chào mừng 50 năm Ngày truyền thống Trường ĐH Tài chính - Marketing, JOB FAIR UFM 2026 trở thành cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi mạnh bởi công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày hội năm nay quy tụ doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng uy tín trong các lĩnh vực tuyển dụng trải rộng ở nhiều nhóm ngành như tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, marketing - truyền thông, digital marketing, logistics, chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh, luật, nhân sự, khách sạn - du lịch, công nghệ tài chính…

PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết sự phát triển của nhà trường trong suốt 50 năm qua luôn gắn liền với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. PGS-TS nhấn mạnh mối liên kết giữa trường và doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ, không chỉ dừng ở tuyển dụng mà còn mở rộng sang định hướng nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng và tạo môi trường thực hành cho sinh viên.

“Ngày hội không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự phù hợp mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần yêu nghề, giúp sinh viên và học sinh THPT hiểu hơn về ngành nghề, từ đó định hướng tương lai sớm hơn”-ông Đạo chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều chuyên gia nhân sự và đại diện doanh nghiệp đã chia sẻ về những kỹ năng sinh viên cần chuẩn bị để thích nghi với thị trường lao động hiện đại tại talkshow “Sinh viên - Học sinh đối thoại cùng CEO”.

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Tổng Giám đốc Tân Cảng - STC, cho rằng đây là trạng thái phổ biến ở sinh viên mới ra trường và doanh nghiệp hoàn toàn thấu hiểu điều đó. “Điều mà doanh nghiệp cần là sự chân thành, sự cầu thị, cầu tiến và năng lực thực tế được thể hiện qua những gì các bạn đã học, đã trải nghiệm trong môi trường doanh nghiệp hoặc tham gia các dự án ngoài xã hội”, ông Nhã chia sẻ.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên hiện nay cần trang bị nhiều năng lực mềm để cạnh tranh trong thời đại số. “Học tập trọn đời” được xem là kỹ năng cốt lõi khi công nghệ thay đổi liên tục. Sinh viên không chỉ học từ trường lớp mà còn phải chủ động cập nhật kiến thức từ đồng nghiệp, doanh nghiệp và môi trường thực tế.









Với gần 5.000 người tham dự cùng hàng nghìn cơ hội tuyển dụng được kết nối ngay tại sự kiện, JOB FAIR UFM 2026 không chỉ là ngày hội việc làm mà còn trở thành không gian để sinh viên tiếp cận thực tế thị trường lao động, học cách thích nghi với sự thay đổi của công nghệ và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong tương lai.