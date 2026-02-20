Hơi ấm đầu năm trong ngôi nhà "Chiến dịch Quang Trung"

Những ngày giáp Tết, khi gió lạnh vẫn còn phảng phất trên dòng Vu Gia, không khí xuân đã len lỏi vào từng con ngõ nhỏ ở xã Thượng Đức và xã Hà Nha.

Ở những vùng đất từng chìm trong lũ dữ cuối tháng 10-2025, sắc xuân không đến từ pháo hoa hay hội hè, mà bắt đầu từ những mái nhà mới vừa hoàn thiện, từ tiếng cười nhẹ nhõm của người dân sau những tháng ngày thấp thỏm lo toan.

Xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng rũ bùn đứng dậy sau trận lũ lịch sử vừa qua

Đón 2026 trong những mái nhà mới

Con đường từ cầu Hội Khách vào thôn Đồng Chàm (xã Thượng Đức) vẫn còn gập ghềnh đá sỏi, dấu vết lũ dữ vẫn in hằn trên tường nhà, trụ điện. Nhưng giữa gam màu xám của ký ức thiên tai, những căn nhà mới hiện lên như điểm sáng của sự hồi sinh. Mùi vôi vữa còn mới, tiếng búa gõ xen lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng, làng quê sau nhiều tháng trầm lặng đã bắt đầu ấm lại.

Trong căn nhà mới, anh Nguyễn Định (SN 1982), thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Đồng Chàm, vẫn chưa giấu được xúc động. Chỉ hơn hai tháng trước, căn nhà gỗ của gia đình anh bị lũ cuốn trôi cùng toàn bộ tài sản.

Từ cuối tháng 10-2025 đến ngày 9-1-2026, nhờ sự hỗ trợ trong “Chiến dịch Quang Trung”, căn nhà mới khang trang, kiên cố đã kịp bàn giao trước Tết. “Giờ nhà chắc chắn rồi, có đi làm nhiệm vụ trong mùa mưa bão cũng yên tâm hơn”, anh Định nói, giọng nhẹ đi sau những tháng ngày lo lắng.

Người dân xã Thượng Đức lầm lũi trong bùn non sau trận lũ lịch sử hồi tháng 10-2025

Ngôi nhà mới của chị Hồ Thị Xuân Khuyên được dựng lên chắc chắn, mang theo ước vọng an cư lạc nghiệp trong ngày đầu năm mới

Cách đó chừng 400m, gia đình chị Hồ Thị Xuân Khuyên (SN 1995) cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết trong căn nhà vừa được sửa chữa. Chị kể, sau lũ, cả nhà lo lắng không biết Tết này sẽ ở đâu. Niềm vui đến bất ngờ khi chỉ sau hai ngày nhận thông báo hỗ trợ, các chiến sĩ công an đã có mặt, giúp gia đình dựng lại căn nhà kiên cố chỉ trong một tuần. Điều khiến chị nhớ nhất không phải là tốc độ, mà là sự tận tâm: các anh đến giúp, làm việc quên ngày đêm, không phiền hà người dân dù chỉ một ly nước.

Theo lãnh đạo xã Thượng Đức, toàn xã có 8 hộ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”. Việc phân công cán bộ phụ trách từng hộ, bám sát tiến độ từng căn nhà đã giúp chiến dịch hoàn thành sớm, kịp thời đưa người dân vào nhà mới trước thềm xuân mới.

Lan tỏa nghĩa tình

Không chỉ những mái nhà mới, Tết ở Thượng Đức, Hà Nha còn ấm hơn bởi sự sẻ chia kịp thời từ chương trình “Trái tim miền Trung” do Báo Người Lao Động thực hiện.

Ngay sau lũ, báo đã là một trong những đoàn đầu tiên đến với Thượng Đức, trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ dân gặp khó khăn; trong bối cảnh có đến 90% nhà cửa trên địa bàn xã từng bị ngập nặng.

Ở Hà Nha, nơi 8.195 hộ dân bị ngập nhà và tổng thiệt hại ước tính hơn 137,5 tỉ đồng, “Trái tim miền Trung” tiếp tục mang theo hơi ấm những ngày giáp Tết. Ngày 1-2, chương trình phối hợp Ủy ban MTTQVN xã Hà Nha trao 50 suất quà với tổng trị giá 54,2 triệu đồng cho các hộ dân khó khăn. Trong căn nhà “Chiến dịch Quang Trung” còn thơm mùi vữa mới, bà Phan Thị Mãn – người từng “khóc cạn nước mắt” khi mất nhà sau lũ – đón nhận suất quà trị giá 5,2 triệu đồng và xúc động nói rằng, được đón Tết trong ngôi nhà mới là điều bà không dám nghĩ tới sau biến cố.

Cùng với "Chiến dịch Quang Trung", những suất quà từ Trái tim miền Trung của Báo Người Lao Động góp phần giúp xuân mới của người dân vùng lũ thêm ấm áp

Niềm vui trong căn nhà Chiến dịch Quang Trung của bà Phan Thị Mãn

Chính quyền địa phương nhìn nhận, những hỗ trợ ấy không chỉ giúp người dân vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để ổn định cuộc sống lâu dài. Với người dân vùng rốn lũ, giá trị lớn nhất không nằm ở con số hỗ trợ, mà ở cảm giác không bị bỏ lại phía sau trong lúc khó khăn nhất.

Từ những căn nhà mang tên “Chiến dịch Quang Trung” đến những phần quà nghĩa tình của “Trái tim miền Trung”, mùa xuân ở Thượng Đức, Hà Nha đến sớm hơn bằng sự ấm áp rất thật. Đó là hơi ấm của an cư sau hoạn nạn, của niềm tin được bồi đắp, để người dân vững vàng bước vào năm mới sau một mùa lũ dữ.