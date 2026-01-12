“Chiến dịch Quang Trung” mang mái ấm đến người dân Lâm Đồng

Ngày 12-1, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tham dự lễ khánh thành 17 căn nhà ở từ "Chiến dịch Quang Trung" cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai ở xã D'ran.



Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng đại diện các đơn vị liên quan cắt băng khánh thành nhà ở thuộc "Chiến dịch Quang Trung" tại xã D'ran.

Ông Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D'ran, cho biết trải qua 2 đợt mưa lũ vào tháng 11 và 12-2025, toàn xã có 46 căn nhà bị thiệt hại nặng (17 căn sập hoàn toàn và 29 căn hư hỏng). Đa số các hộ dân bị thiệt hại là lao động nông nghiệp, khó khăn về kinh phí khắc phục.

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", đến nay xã D'ran đã hoàn thành việc sửa chữa 29/29 căn nhà hư hỏng của người dân; bàn giao 16/17 căn nhà mới cho các hộ dân bị sập trôi hoàn toàn, còn 1 căn dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Theo ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh trải qua 2 đợt mưa lũ cuối năm 2025 khiến 41 căn nhà đổ sập buộc phải xây dựng lại; 84 căn nhà hư hỏng phải sửa chữa.

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung, đến nay, toàn bộ 84 căn nhà hư hỏng đã sửa chữa xong với kinh phí gần 1,7 tỉ đồng; hoàn thành và bàn giao 39/41 căn cho người dân ổn định cuộc sống, 2 căn sắp hoàn thành với tổng kinh phí gần 5 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao tiền hỗ trợ vật dụng thiết yếu cho các gia đình.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các hộ dân được bàn giao nhà, ổn định cuộc sống; đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình. Tỉnh Lâm Đồng cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm của Quân khu 7, Công an tỉnh và các sở ngành và địa phương đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thi công khẩn trương, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.