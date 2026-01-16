HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng: "Chiến dịch Quang Trung" đã chiến thắng giòn giã

Thùy Linh

(NLĐO) - Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã".

Sáng 16-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.

Chiến dịch Quang Trung: Thủ tướng khẳng định chiến thắng giòn giã trong xây dựng nhà ở - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung"

Báo cáo tổng kết "Chiến dịch Quang Trung", Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết đến ngày 30-12-2025, 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 (đạt 97,5%) nhà đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày.

Đến ngày 15-1-2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới.

Tỉnh Gia Lai có 651/674 nhà hoàn thành trước ngày 15-1, hiện chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19-1-2026.

Tỉnh Đắk Lắk có 590/606 nhà hoàn thành trước ngày 15-1, hiện còn 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19-1-2026.

"Như vậy, 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định"- Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết.

Chia sẻ về quá trình triển khai Chiến dịch của lực lượng Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, ông đã yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 12-1. "Đầu tiên tôi xác định xong trước ngày 10-1, nhưng đến mùng 10-1 thì anh em đã chuẩn bị ba lô khăn gói về và bàn giao mùng 10 là xong. Như vậy anh em rất cố gắng bằng mọi cách" - Đại tướng Phan Văn Giang cho biết.

"Nhiều sĩ quan cũng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân. "Đồng chí Chính ủy Quân khu 5 cũng xây. Trong các hình ảnh này (video clip trình chiếu tại Hội nghị) thì có nhiều sĩ quan cao cấp, thượng tá, đại tá rồi đồng chí Chính ủy quân khu cũng tham gia xây dựng" - Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ hòa trong không khí hân hoan và tràn đầy niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng, đến ngày hôm nay, chúng ta có thể tự tin khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã".

Chiến dịch Quang Trung: Thủ tướng khẳng định chiến thắng giòn giã trong xây dựng nhà ở - Ảnh 3.

Thủ tướng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch Quang Trung. Ảnh VGP

Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung ruột thịt vừa qua, mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền của 8 địa phương (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng), lực lượng quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành bàn giao nhà cho các hộ dân một cách hoàn chỉnh, chậm nhất trong ngày 18-1-2026 trước thềm khai mạc Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

