Văn hóa - Văn nghệ

"Hồi ảnh âm nhạc" ấn tượng của nhạc sĩ Cường Tống

Yến Anh

(NLĐO)- Nhạc sĩ tài năng Cường Tống chinh phục khán giả với "Hồi ảnh âm nhạc" - hành trình âm nhạc đầy đủ sắc thái và tịnh tiến về mặt cảm xúc.

Được khán giả yêu mến từ khi rất trẻ, 19 tuổi, Cường Tống (Tống Đức Cường) giành giải Nhất bảng B Cuộc thi tài năng âm nhạc thể loại giao hưởng - thính phòng mang tên "Concours mùa Thu 2007".

"Hồi ảnh âm nhạc" ấn tượng của nhạc sĩ Cường Tống - Ảnh 1.

Nhạc sĩ - nghệ sĩ piano Cường Tống chia sẻ tại buổi ra mắt mini album "Hồi ảnh âm nhạc"

Sau giải thưởng này, năm 2008, anh nhận học bổng toàn phần, giành thời gian 13 năm tu nghiệp, học thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc. Cường Tống tham gia nhiều chương trình biểu diễn lớn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Học viện Âm nhạc Trung Quốc, Dàn nhạc Giao hưởng Thiên Tân và biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Kirishima (Nhật Bản) dưới sự hướng dẫn của NSND Đặng Thái Sơn.

Tại thị trường có tính cạnh tranh cao ở quốc gia tỉ dân, Cường Tống đã xây dựng được cho mình một chỗ đứng vững chắc. Anh sáng tác ca khúc cho nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh của Trung Quốc, là nhà sản xuất, phối khí cho gần 80 ca khúc với đa dạng phong cách, thể loại đã được phát hành tại Trung Quốc, cùng với đó là sản xuất nhạc game, nhạc cho sự kiện thể thao lớn. Trong số này có thể kể đến việc sáng tác ca khúc trong phim "Họa Bì: Tình Tai" (2024), làm Giám đốc âm nhạc cho bộ phim "Mười ngày đêm kỳ diệu" (2020); sáng tác nhạc phim "Chiến thần thiếu niên Chu Du" (2020); sản xuất âm nhạc cho phim "Văn Triều Vinh" (2018), "Đại anh hùng" (2018), "Tam Quốc: Chiến binh bất bại" (2021)...

Sau gần 20 năm hoạt động và 13 năm tu nghiệp thạc sĩ tại Trung Quốc, nhạc sĩ Cường Tống chính thức trở lại làng nhạc Việt với mini album đầu tay mang tên "Hồi ảnh âm nhạc".

"Hồi ảnh âm nhạc" ấn tượng của nhạc sĩ Cường Tống - Ảnh 2.

Cường Tống sáng tác nhiều ca khúc cho phim điện ảnh và truyền hình tại Trung Quốc

Khác với xu hướng chạy theo các ca khúc thị trường, Cường Tống chọn lối đi riêng với khí nhạc (instrumental). Với "Hồi ảnh âm nhạc" anh giới thiệu 5 tác phẩm khí nhạc có tính nhất quán như một thước phim điện ảnh kể về hành trình âm nhạc với đầy đủ sắc thái, và tịnh tiến về mặt cảm xúc. Đó là: "Điệu Waltz tình yêu," "Nghe biển," "Lửa," "Mùa thu," "Ký ức tuổi thơ." Mỗi tác phẩm tượng trưng cho một nguyên tố Kim, Thủy, Hỏa, Mộc, Thổ, cũng là cảm hứng để đạo diễn hình ảnh Đỗ Hồng Sơn xây dựng phần MV cho album này.

Cường Tống chia sẻ, 13 năm xa xứ là quãng thời gian đầy thử thách, từng đối mặt với trầm cảm nhưng âm nhạc đã giúp anh vượt qua tất cả. Trong số 5 tác phẩm, có 4 bài được chọn lọc từ hơn 200 bản thảo viết tại Trung Quốc, riêng "Mùa thu" vừa được hoàn thiện tháng 11-2024.

"Với tôi hồi ức, ký ức và hình ảnh trong tâm trí luôn luôn rất rõ nét. Dù có bận bịu làm việc, học tập nơi xứ người thì hình ảnh quá vãng của tuổi thơ, của một thời thanh xuân vẫn luôn luôn ẩn hiện rõ nét trong tâm trí. Và tôi muốn dùng âm nhạc để gợi lại, để khắc họa và kể lại những hình ảnh đó đến người nghe có thể cảm nhận được"- nhạc sĩ chia sẻ.

Là con trai độc nhất của cố nhạc sĩ Đức Minh, Cường Tống không chỉ kế thừa tư duy âm nhạc hàn lâm mà còn khao khát khẳng định vị thế của khí nhạc Việt Nam. Anh tin rằng với cơ sở vật chất ngày càng tốt và thị hiếu khán giả đang nâng cao, khí nhạc sẽ có chỗ đứng xứng đáng. Sắp tới, anh cũng ấp ủ phục dựng vở nhạc kịch "Tiếng đàn Thạch Sanh" của cha mình.

"Hồi ảnh âm nhạc" ấn tượng của nhạc sĩ Cường Tống - Ảnh 3.

NSND Quang Thọ (thứ hai từ phải sang) chúc mừng nghệ sĩ Cường Tống

Trong buổi ra mắt album, NSND Quang Thọ - người có mối liên hệ đặc biệt với gia đình nhạc sĩ, chia sẻ về tài năng của Cường Tống. Nghệ sĩ gạo cội nhận xét Cường Tống là một tài năng thật sự, thậm chí hơn cả cha mình - nhạc sĩ Đức Minh.

"5 tác phẩm trong album được ghép lại thống nhất trong tổng thể xuyên suốt như một câu chuyện, một hành trình cảm xúc để trở thành một tác phẩm lớn bao trùm. Đó không còn là một tác phẩm mini như Cường Tống tự nhận một cách khiêm tốn mà đã trở thành một tác phẩm khí nhạc có giá trị nghệ thuật. Ở đó có sự tròn trịa, ngay ngắn và mang âm sắc của thời đại. Với mini album này, Cường Tống sẽ còn bước dài hơn nữa trong tương lai"- NSND Quang Thọ nhận định.

"Tiếng dương cầm đại ngàn" - Dấu ấn mùa Liên hoan Piano Toàn quốc 2025

"Tiếng dương cầm đại ngàn" - Dấu ấn mùa Liên hoan Piano Toàn quốc 2025

(NLĐO) - Liên hoan Piano Toàn quốc 2025 với chủ đề "Tiếng dương cầm đại ngàn" vừa khép lại đầy ấn tượng.

piano Cường Tống Hồi ảnh âm nhạc
