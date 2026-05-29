Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM gặp khó vì thiếu kinh phí hoạt động

Đây cũng là kỳ đại hội đánh dấu việc sáp nhập các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM mới. Hội hoạt động với tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu, tài khoản riêng và tự bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cũng như phương tiện hoạt động.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 1 (2026-2031) của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiều năm qua, hội không nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nguồn thu hội phí từ hội viên cũng rất hạn chế. Hoạt động chủ yếu dựa vào sự đóng góp tự nguyện của các thành viên tâm huyết với công tác bảo vệ người tiêu dùng nên gặp không ít khó khăn.

Việc thiếu nguồn lực khiến nhiều chức năng theo điều lệ hội bị ảnh hưởng, nhất là trong bối cảnh tranh chấp tiêu dùng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn trên môi trường số.

Dù vậy, giai đoạn 2018-2025, hội vẫn tiếp nhận và xử lý khoảng 400 đơn khiếu nại của người tiêu dùng, trong đó tỉ lệ hòa giải thành đạt khoảng 80%. Ngoài ra, hội còn duy trì hoạt động tư vấn qua điện thoại với trung bình khoảng 10 vụ việc mỗi tháng.

Không chỉ hỗ trợ giải quyết tranh chấp, hội còn tư vấn pháp lý cho người tiêu dùng khởi kiện ra tòa khi quyền lợi bị xâm phạm. Một số vụ việc, hội trực tiếp đại diện người tiêu dùng tham gia tố tụng và đạt kết quả tích cực.

Tại đại hội, ông Huỳnh Anh Dũng, phó viện trưởng Viện Chống gian lận thương mại và hàng giả, được bầu giữ chức chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM nhiệm kỳ I. Ba phó chủ tịch hội gồm ông Nguyễn Viết Hồng, bà Nguyễn Thị Một và ông Võ Duy Tuyến.

Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM

Nhiều ý kiến tại đại hội cho rằng trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh, tình trạng hàng giả, quảng cáo sai sự thật và tranh chấp tiêu dùng ngày càng gia tăng, vai trò của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng sẽ ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, để hoạt động hiệu quả, các hội cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp về kinh phí và nguồn lực.