Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM gặp khó vì thiếu kinh phí hoạt động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM gặp khó vì thiếu kinh phí hoạt động

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Thông tin trên được nêu tại Đại hội Đại biểu Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM nhiệm kỳ I (2026-2031), diễn ra ngày 29-5

Đây cũng là kỳ đại hội đánh dấu việc sáp nhập các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM mới. Hội hoạt động với tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu, tài khoản riêng và tự bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cũng như phương tiện hoạt động.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM không có kinh phí hoạt động trong 2026 - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 1 (2026-2031) của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiều năm qua, hội không nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nguồn thu hội phí từ hội viên cũng rất hạn chế. Hoạt động chủ yếu dựa vào sự đóng góp tự nguyện của các thành viên tâm huyết với công tác bảo vệ người tiêu dùng nên gặp không ít khó khăn.

Việc thiếu nguồn lực khiến nhiều chức năng theo điều lệ hội bị ảnh hưởng, nhất là trong bối cảnh tranh chấp tiêu dùng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn trên môi trường số.

Dù vậy, giai đoạn 2018-2025, hội vẫn tiếp nhận và xử lý khoảng 400 đơn khiếu nại của người tiêu dùng, trong đó tỉ lệ hòa giải thành đạt khoảng 80%. Ngoài ra, hội còn duy trì hoạt động tư vấn qua điện thoại với trung bình khoảng 10 vụ việc mỗi tháng.

Không chỉ hỗ trợ giải quyết tranh chấp, hội còn tư vấn pháp lý cho người tiêu dùng khởi kiện ra tòa khi quyền lợi bị xâm phạm. Một số vụ việc, hội trực tiếp đại diện người tiêu dùng tham gia tố tụng và đạt kết quả tích cực.

Tại đại hội, ông Huỳnh Anh Dũng, phó viện trưởng Viện Chống gian lận thương mại và hàng giả, được bầu giữ chức chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM nhiệm kỳ I. Ba phó chủ tịch hội gồm ông Nguyễn Viết Hồng, bà Nguyễn Thị Một và ông Võ Duy Tuyến.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM không có kinh phí hoạt động trong 2026 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM

Nhiều ý kiến tại đại hội cho rằng trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh, tình trạng hàng giả, quảng cáo sai sự thật và tranh chấp tiêu dùng ngày càng gia tăng, vai trò của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng sẽ ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, để hoạt động hiệu quả, các hội cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp về kinh phí và nguồn lực.

Tin liên quan

Giá điện "gánh" lỗ EVN tác động 30 triệu hộ gia đình, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam kiến nghị

Giá điện "gánh" lỗ EVN tác động 30 triệu hộ gia đình, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam kiến nghị

(NLĐO) - Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho biết việc xác định giá bán lẻ điện có tác động đến khoảng 30 triệu hộ gia đình đang mua điện sinh hoạt của EVN.

Hàng giả, kém chất lượng tràn lan, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói gì?

(NLĐO) - Hàng giả bùng phát mạnh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử lẫn chợ lớn do quản lý lỏng lẻo, chế tài chưa theo kịp

Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM lên tiếng vụ bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng.

(NLĐO) - Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM cho biết đã có công văn gửi các cơ quan chức năng và phối hợp giám sát vụ bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng.

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bà Rịa Vũng Tàu Bình Dương TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo