Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Thành ủy TPHCM trân trọng đối với những kết quả mà Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM và các hội viên đã đạt được trong thời gian qua

Ngày 24-2, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ, mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng - Ảnh 1.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng. Ảnh: QUỲNH ANH

Đến dự có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng dự buổi họp mặt.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng - Ảnh 2.

Bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: QUỲNH ANH

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, khẳng định những chiến sĩ cách mạng trên mọi mặt trận trong chiến đấu chẳng may sa vào tay giặc, dù trong tay không một tấc sắt, dù chịu bao nhiêu nhục hình tàn bạo, khủng bố, truy bức tinh thần khốc liệt nhất vẫn kiên trung bảo vệ Đảng, kiên quyết không khuất phục và hy sinh trong tù. Đó là niềm tin, là lẽ sống, là sức mạnh trong mỗi chiến sĩ cách mạng.

TIN LIÊN QUAN

"Trong bốn bức tường giá lạnh của kẻ thù, Đảng là ánh sáng chỉ đường, là niềm tin tương lai, là bến bờ hạnh phúc. Tin Đảng, người tù kiên trung chờ đợi và niềm tin ấy đã chiến thắng. Ngày 30-4-1975, niềm tin ấy đã trở thành sự thật" - bà Hoàng Thị Khánh tự hào nói.

Từ các địa ngục trần gian trở về, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày lại tiếp tục chặng đường cống hiến, xây dựng đất nước.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết mong muốn các hội viên sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng trong các phong trào của thành phố. Ảnh: QUỲNH ANH

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh mặc dù các hội viên sức khỏe bị ảnh hưởng bởi giai đoạn bị địch bắt tù đày nhưng với niềm tin vững chắc với Đảng, với tinh thần kiên trung của người chiến sĩ cách mạng, các cán bộ, hội viên vẫn luôn là những cá nhân tích cực, nhiệt huyết trong các hoạt động của hội và ở các khu dân cư.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy TPHCM trân trọng đối với những kết quả mà Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM và các hội viên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các hội viên sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng trong các phong trào của TPHCM. Cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của các chiến sĩ bị địch bắt tù đày và là chỗ dựa của hội viên.

Tin liên quan

Báo Người Lao Động thăm, tặng quà cựu tù chính trị tại Côn Đảo

Báo Người Lao Động thăm, tặng quà cựu tù chính trị tại Côn Đảo

(NLĐO)- Trong chuỗi hoạt động tri ân tại Đặc khu Côn Đảo, Báo Người Lao Động đã thăm và tặng quà cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thăm cựu tù chính trị Côn Đảo

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã thăm cựu tù chính trị Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên và gia đình tại Côn Đảo

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đoàn đại biểu cựu tù chính trị

Chiều 10-4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn đại biểu cựu tù chính trị và tù binh TP HCM đang thăm Hà Nội.

họp mặt mừng xuân địch bắt tù đày TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết mừng đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo