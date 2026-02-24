Ngày 24-2, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ, mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng. Ảnh: QUỲNH ANH

Đến dự có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng dự buổi họp mặt.

Bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: QUỲNH ANH

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, khẳng định những chiến sĩ cách mạng trên mọi mặt trận trong chiến đấu chẳng may sa vào tay giặc, dù trong tay không một tấc sắt, dù chịu bao nhiêu nhục hình tàn bạo, khủng bố, truy bức tinh thần khốc liệt nhất vẫn kiên trung bảo vệ Đảng, kiên quyết không khuất phục và hy sinh trong tù. Đó là niềm tin, là lẽ sống, là sức mạnh trong mỗi chiến sĩ cách mạng.

"Trong bốn bức tường giá lạnh của kẻ thù, Đảng là ánh sáng chỉ đường, là niềm tin tương lai, là bến bờ hạnh phúc. Tin Đảng, người tù kiên trung chờ đợi và niềm tin ấy đã chiến thắng. Ngày 30-4-1975, niềm tin ấy đã trở thành sự thật" - bà Hoàng Thị Khánh tự hào nói.

Từ các địa ngục trần gian trở về, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày lại tiếp tục chặng đường cống hiến, xây dựng đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết mong muốn các hội viên sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng trong các phong trào của thành phố. Ảnh: QUỲNH ANH

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh mặc dù các hội viên sức khỏe bị ảnh hưởng bởi giai đoạn bị địch bắt tù đày nhưng với niềm tin vững chắc với Đảng, với tinh thần kiên trung của người chiến sĩ cách mạng, các cán bộ, hội viên vẫn luôn là những cá nhân tích cực, nhiệt huyết trong các hoạt động của hội và ở các khu dân cư.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy TPHCM trân trọng đối với những kết quả mà Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM và các hội viên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các hội viên sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng trong các phong trào của TPHCM. Cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của các chiến sĩ bị địch bắt tù đày và là chỗ dựa của hội viên.