Tự hào cờ Tổ quốc

Hội Cựu CAND TP HCM và Báo Người Lao Động đồng hành cùng con em hội viên trong mùa tựu trường

Quỳnh Trâm - Thanh Trúc

(NLĐO) - 50 phần quà do Báo Người Lao Động tài trợ được trao cho con, cháu Hội viên Hội Cựu CAND TP HCM ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn mùa tựu trường

Ngày 20-8, tại hội trường Công an xã Tân An Hội (TP HCM), Hội Cựu CAND TP HCM đã phối hợp với Báo Người Lao Động trao tặng 15 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các học sinh, là con, cháu hội viên Hội Cựu CAND xã Tân An Hội, vượt khó trong học tập. 

Buổi lễ có sự tham dự của thiếu tướng Trần Triều Dương, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND TP HCM, đại diện Báo Người Lao Động, cùng đông đảo các hội viên và các em học sinh, sinh viên được nhận học bổng.

Thiếu tướng Trần Triều Dương, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND TP HCM, chia sẻ: "Buổi lễ được tổ chức nhằm gửi lời chia sẻ, động viên đến các em, khích lệ tinh thần cho các em tiếp tục phấn đấu học tập, góp phần giúp các em vượt qua khó khăn". 

Thiếu tướng Trần Triều Dương cũng cảm ơn Báo Người Lao Động đã hỗ trợ tận tình các hoạt động vì cộng đồng nói chung, đặc biệt là hỗ trợ con, cháu của hội viên Hội cựu CAND hằng năm nói riêng.

Hội Cựu CAND TP HCM và Báo Người Lao Động đồng hành cùng con em hội viên trong mùa tựu trường- Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Triều Dương, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND TP HCM, phát biểu tại lễ chương trình

Sau chương trình tại Tân An Hội, Hội Cựu CAND TP HCM sẽ phối hợp với Chi hội địa phương trao thêm 35 suất quà cho các em học sinh, sinh viên là con, cháu của hội viên các xã ở vùng sâu, vùng xa tại TP HCM. Tổng kinh phí chăm lo là 50 triệu đồng, do Báo Người Lao Động tài trợ.

Hội Cựu CAND TP HCM và Báo Người Lao Động đồng hành cùng con em hội viên trong mùa tựu trường- Ảnh 2.

Hội Cựu CAND TP HCM đã phối hợp với Báo Người Lao Động trao tặng 15 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các học sinh vượt khó trong học tập, là con, cháu hội viên Hội Cựu CAND xã Tân An Hội


