Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam có thông báo khẩn về thị trường kinh doanh vé số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam có thông báo khẩn về thị trường kinh doanh vé số

Thu Tâm

(NLĐO) - Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đề nghị các công ty xổ số kiến thiết thành viên thông tin đến đại lý của mình

Ngày 30-12, ông Nguyễn Quốc Chiến – Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM – đã ký văn bản gửi các công ty xổ số kiến thiết thành viên và hệ thống đại lý xổ số kiến thiết về việc ổn định thị trường kinh doanh vé số.

Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam có thông báo khẩn - Ảnh 1.

Văn bản của Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam

Theo đó, ngày 29-12, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam nhận được thông báo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thông báo Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đắk Nông chính thức hoạt động kinh doanh tại khu vực miền Nam từ ngày 1-1-2026. Thông tin này được lan truyền trong hệ thống đại lý các cấp, gây tâm lý lo lắng trước nội dung thông báo này.

Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết để đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và có công văn ngày 11-11 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc các công ty xổ số kiến thiết tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình tổ chức và lịch quay số mở thưởng như hiện nay cho đến khi có thông báo chính thức về thời điểm đi vào hoạt động mô hình mới sau khi phương án sắp xếp các doanh nghiệp kinh doanh xổ số được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, sau khi nhận thông báo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tài chính cũng đã có công văn vào ngày 29-12 để phúc đáp nội dung này, trong đó có nội dung cho đến hiện nay phương án sắp xếp lại các doanh nghiệp kinh doanh xổ số vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, hoạt động kinh doanh của các công ty xổ số kiến thiết vẫn thực hiện theo mô hình tổ chức và lịch quay số mở thưởng như hiện nay.

Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đề nghị các công ty xổ số kiến thiết thành viên thông tin đến đại lý của mình để biết, tránh gây hoang mang dư luận và gây mất ổn định thị trường kinh doanh xổ số của khu vực.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Vé số TPHCM, Cà Mau, Đồng Tháp đều trúng độc đắc ở tại Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Vé số TPHCM, Cà Mau, Đồng Tháp đều trúng độc đắc ở tại Tây Ninh

(NLĐO) – Đây là lần đầu tiên giải độc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam mở thưởng cùng ngày và cùng trúng tại một địa phương.

Xổ số miền Nam: Nhiều đại lý đang tìm người trúng 2 giải độc đắc của 1 đài

(NLĐO) – Hai giải độc đắc với tổng giải thưởng là 56 tỉ đồng của 1 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện người trúng

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng trúng ở TPHCM và Vĩnh Long

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp. Đây cũng là kỳ vé mở thưởng cuối cùng của 3 đài trong năm 2025

vé số xổ số Bộ Tài chính Xổ số kiến thiết kết quả xổ số tỉnh Lâm Đồng xổ số miền nam xổ số hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo