Xổ số Cần Thơ có thông báo quan trọng về mẫu vé số mới năm 2026

Ngày 30-12, ông Đặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ đã ký thông báo gửi các đại lý vé số và khách hàng về việc thông tin mẫu vé năm 2026 của công ty.

Mẫu vé năm 2026 của vé số Cần Thơ

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo mật và chủ động phòng ngừa các hành vi làm giả, cạo sửa vé số truyền thống, giúp kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của toàn bộ hệ thống đại lý và khách hàng tham gia tiêu thụ vé số kiến thiết TP Cần Thơ, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ thông tin mẫu vé năm 2026 được áp dụng kể từ kỳ vé K1T1 mở thưởng ngày 7-1-2026.

Cụ thể, mẫu vé mới năm 2026 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ có phần in màu vàng phản quang, in tráng phủ UV từng phần; in số màu đỏ cờ phản quang và thể hiện rõ đơn vị in ấn là Công ty Cổ phần in ấn Trần Phú.

Đặc biệt, trên mỗi tờ vé số Cần Thơ năm 2026 đều có mã QR dẫn đến trang web tương ứng với kỳ vé phát hành…

Theo lịch mở thưởng của xổ số miền Nam, ngày 31-12, vé số Cần Thơ sẽ mở thưởng kỳ vé cuối cùng của năm 2025.