Xổ số Cần Thơ có thông báo quan trọng về mẫu vé số mới năm 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số Cần Thơ có thông báo quan trọng về mẫu vé số mới năm 2026

Thu Tâm

(NLĐO) - Theo lịch mở thưởng của xổ số miền Nam, ngày 31-12, vé số Cần Thơ sẽ mở thưởng kỳ vé cuối cùng của năm 2025

Ngày 30-12, ông Đặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ đã ký thông báo gửi các đại lý vé số và khách hàng về việc thông tin mẫu vé năm 2026 của công ty.

Xổ số Cần Thơ thông báo mẫu vé mới cho năm 2026 trước kỳ mở thưởng cuối năm 2025 - Ảnh 1.

Mẫu vé năm 2026 của vé số Cần Thơ

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo mật và chủ động phòng ngừa các hành vi làm giả, cạo sửa vé số truyền thống, giúp kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của toàn bộ hệ thống đại lý và khách hàng tham gia tiêu thụ vé số kiến thiết TP Cần Thơ, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ thông tin mẫu vé năm 2026 được áp dụng kể từ kỳ vé K1T1 mở thưởng ngày 7-1-2026.

Cụ thể, mẫu vé mới năm 2026 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ có phần in màu vàng phản quang, in tráng phủ UV từng phần; in số màu đỏ cờ phản quang và thể hiện rõ đơn vị in ấn là Công ty Cổ phần in ấn Trần Phú.

Đặc biệt, trên mỗi tờ vé số Cần Thơ năm 2026 đều có mã QR dẫn đến trang web tương ứng với kỳ vé phát hành…

Theo lịch mở thưởng của xổ số miền Nam, ngày 31-12, vé số Cần Thơ sẽ mở thưởng kỳ vé cuối cùng của năm 2025.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Nhiều đại lý đang tìm người trúng 2 giải độc đắc của 1 đài

Xổ số miền Nam: Nhiều đại lý đang tìm người trúng 2 giải độc đắc của 1 đài

(NLĐO) – Hai giải độc đắc với tổng giải thưởng là 56 tỉ đồng của 1 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện người trúng

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng trúng ở TPHCM và Vĩnh Long

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp. Đây cũng là kỳ vé mở thưởng cuối cùng của 3 đài trong năm 2025

Xổ số miền Nam: Chiều 28-12, nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long

(NLĐO) – Giải độc đắc của 4 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra người trúng sau một ngày mở thưởng.

vé số xổ số Cần Thơ Xổ số kiến thiết kết quả xổ số xổ số miền nam xổ số hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo