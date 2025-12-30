HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Vé số TPHCM, Cà Mau, Đồng Tháp đều trúng độc đắc ở tại Tây Ninh

Thu Tâm

(NLĐO) – Đây là lần đầu tiên giải độc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam mở thưởng cùng ngày và cùng trúng tại một địa phương.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ tối 29 đến sáng 30-12, trên trang Facebook của hàng loạt đại lý vé số đã chia sẻ và bàn tán rôm rả trước thông tin lần đầu tiên giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam mở thưởng cùng một ngày đã "rủ nhau" trúng tại một tỉnh.

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 3 đài cùng trúng tại Tây Ninh gây sốt - Ảnh 1.

Kết quả xổ số ngày 29-12. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 3 đài cùng trúng tại Tây Ninh gây sốt - Ảnh 2.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, cầm trên tay tờ vé số TPHCM trúng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 956196) của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 29-12, được xác định trúng ở tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 151213) của vé số Đồng Tháp cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lan Hùng Tú và đại lý vé số Thanh Khoa ở Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Cùng mở thưởng vào chiều 29-12, giải độc đắc (dãy số 852037) của vé số Cà Mau được các đại lý xác định "nổ" tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cũng là đại lý vé số Lan Hùng Tú.

Theo giới kinh doanh vé số, đây là lần đầu tiên giải độc của 3 đài mở thưởng cùng ngày và cùng trúng tại một địa phương.

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 3 đài cùng trúng tại Tây Ninh gây sốt - Ảnh 3.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú đổi thưởng giải độc đắc 3 đài. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Tuần trước, giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam đã trúng tại tỉnh Tây Ninh đến 6 lần.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Đây cũng là kỳ mở thưởng cuối cùng của 3 đài này trong năm 2025.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng trúng ở TPHCM và Vĩnh Long

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng trúng ở TPHCM và Vĩnh Long

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp. Đây cũng là kỳ vé mở thưởng cuối cùng của 3 đài trong năm 2025

Xổ số miền Nam: TPHCM và Tây Ninh liên tục có người trúng độc đắc

(NLĐO) – Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại Tây Ninh 6 lần, TPHCM 5 lần, Cần Thơ và Đồng Tháp 3 lần

Xổ số miền Nam: Chiều 28-12, nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long

(NLĐO) – Giải độc đắc của 4 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra người trúng sau một ngày mở thưởng.

