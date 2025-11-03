HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giáo dục

Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp đặc biệt nhất từ trước đến nay

Huế Xuân

(NLĐO) - Hơn 150 nhà giáo đến từ 49 cơ sở giáo dục sẽ tranh tài Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2025.

Chiều 3-11, Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp thành phố năm 2025 chính thức khai mạc tại Trường CĐ Giao thông Vận tải (phường Trung Mỹ Tây, TP HCM). 

Hội giảng năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên có số lượng nhà giáo và quy mô tổ chức đông kỷ lục.

Hội giảng nhà giáo giáo dục đặc biệt nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Hội giảng Nhà giáo GDNN cấp thành phố năm 2025 thu hút hơn 150 nhà giáo tham gia

Hội giảng nhà giáo giáo dục đặc biệt nhất từ trước đến nay - Ảnh 2.

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, đề nghị các nhà giáo tham gia hội giảng phát huy tinh thần trách nhiệm, xem đây là dịp để chia sẻ, học hỏi và lan tỏa những kinh nghiệm hay, phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Phát biểu khai mạc, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết đây là hội giảng đầu tiên được tổ chức sau khi TP HCM sáp nhập 3 tỉnh, mở rộng địa giới hành chính. Hội giảng đã thu hút 151 nhà giáo đến từ 49 cơ sở GDNN trên địa bàn TP mới cùng nhau tranh tài.

"Điều này tạo nên quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện tính liên kết vùng, thống nhất trong phát triển hệ thống GDNN của khu vực Đông Nam Bộ mở rộng, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong toàn ngành" - bà Thanh nói.

Năm học 2024 – 2025, GDNN và GDTX TP HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ sở đào tạo đã chủ động đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng thực hành – ứng dụng, tăng cường liên kết doanh nghiệp – nhà trường, phát triển ngành nghề chất lượng cao, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho người lao động. Tỉ lệ học sinh – sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ngày càng tăng; nhiều mô hình đào tạo linh hoạt, sáng tạo được triển khai hiệu quả.

Hội giảng nhà giáo giáo dục đặc biệt nhất từ trước đến nay - Ảnh 3.

Nhà giáo tập trung nghe phổ biến về quy định của hội giảng

Hội giảng nhà giáo giáo dục đặc biệt nhất từ trước đến nay - Ảnh 4.

Hội giảng là hoạt động chuyên môn quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc với các nhà giáo đang công tác tại các cơ sở GDNN trên địa bàn TP HCM.

"Việc tổ chức hội giảng sẽ góp phần khẳng định vị thế, vai trò của đội ngũ nhà giáo GDNN trong sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động.

Hội giảng năm nay chia làm 4 tiểu ban, tổ chức tại 3 địa điểm: Trường CĐ Giao thông Vận tải, Trường CĐ nghề TP HCM và Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP HCM. Ngày 4-11 sẽ bắt đầu các vòng thi.





Thời điểm vàng để giáo dục nghề nghiệp bứt phá

Thời điểm vàng để giáo dục nghề nghiệp bứt phá

Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhấn mạnh Nghị quyết 71 chính là "thời điểm vàng" để các trường nghề bứt phá.

Kết hợp "3 nhà" trong giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực chất lượng cao

(NLĐO) - Các mô hình thành công từ Đức, Úc... cho thấy vai trò then chốt của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp

Vì sao cần ứng dụng AI trong giáo dục nghề nghiệp?

(NLĐO) - AI không chỉ giúp tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu lớn và cá nhân hóa trải nghiệm học tập mà còn hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp chính xác

