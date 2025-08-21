Hỏi mua thành công Eberechi Eze, ngân sách chuyển nhượng Arsenal chạm đỉnh

Arsenal vừa đạt thỏa thuận với Crystal Palace về việc chuyển nhượng Eberechi Eze, người trước đó đã được Tottenham ráo riết theo đuổi. Nếu không có gì thay đổi giờ chót, Eze sẽ chính thức gia nhập Arsenal cuối tuần này với bản hợp đồng trị giá khoảng 68 triệu bảng.

Eberechi Eze sắp trở thành đồng đội của Trossard, Saka

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Arsenal đã đưa về sân Emirates 6 tân binh, bao gồm thủ thành Kepa Arrizabalaga, hậu vệ Cristhian Mosquera, các tiền vệ Christian Norgaard, Martin Zubimendi và hai cầu thủ tấn công Noni Madueke, Viktor Gyokeres với tổng chi phí khoảng 190,5 triệu bảng.

Arsenal và kỳ chuyển nhượng mùa hè chưa từng có

Arsenal từng liên hệ với Eberechi Eze nhưng rồi phải chuyển sang các mục tiêu khác do ngôi sao người Anh được Tottenham theo đuổi rất sát. "Gà trống" thể hiện quyết tâm của mình bằng cách trả đủ khoản tiền giải phóng hợp đồng Eberechi Eze với Crystal Palace, bao gồm 60 triệu bảng cộng 8 triệu phụ phí. Có thời điểm Spurs đã cân nhắc việc đưa Richarlison vào thỏa thuận đổi lấy Eze nhưng bất thành.

Eze là cầu thủ quan trọng của Crystal Palace

Không lâu sau khi tuyên bố từ bỏ mục tiêu, Arsenal bất ngờ quay lại ngồi vào bàn đàm phán với Palace và đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Eze cũng với mức phí 68 triệu bảng nhưng tiền sẽ được trả ngay một lần thay vì trả trước 50% như Tottenham.

Arsenal đang nóng lòng tìm thêm một cầu thủ tấn công sau khi Kai Havertz dính chấn thương, có nguy cơ phải nghỉ thi đấu khoảng nửa năm. Crystal Palace được Arsenal "thuyết phục" bằng một khoản phụ phí được thanh toán dựa vào màn trình diễn của Eze.

Eberechi Eze là mẫu cầu thủ tấn công đa năng

Eberechi Eze đá ở vị trí hộ công nhưng cũng chơi tốt ở cả hai cánh, là nhân tố chủ chốt trong lối chơi của Crystal Palace hai mùa gần đây. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp rất ấn tượng đồng thời sở hữu kỹ năng chuyền dài và sút xa hiệu quả, Eze được đánh giá là ngôi sao thực thụ của sân cỏ xứ sương mù. Anh từng được triệu tập vào tuyển Anh tham dự Euro 2024, ra sân ba trận tại giải đấu trên đất Đức.

Eze giành liền hai cúp với Palace trong vòng 3 tháng

Mùa trước, Eze ghi 11 bàn và có 8 pha kiến tạo ở giải Ngoại hạng Anh. Anh chính là tác giả bàn thắng duy nhất trong trận chung kết FA Cup, giúp Crystal Palace đánh bại Man City để giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử 119 năm của CLB. Eze cũng góp công giúp đội bóng thành London hạ gục Liverpool để giành danh hiệu Community Shield (còn gọi là Siêu cúp Anh) mới đây.

Eberechi Eze sút phạt thành công trước Chelsea nhưng bàn thắng không được công nhận

Ở vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, Eze có pha đá phạt tung lưới Chelsea nhưng bàn thắng bị từ chối theo quy định luật mới và Palace cầm hòa 0-0 với đối thủ cùng thành phố. Eze thuở nhỏ rất yêu thích Arsenal và từng chơi bóng trong học viện của "Pháo thủ". Truyền thông Anh đưa tin, Eze từng tuyên bố "muốn gia nhập đội bóng yêu thích" thay vì Tottenham.

Eze – cùng với thủ quân Marc Guehi, mục tiêu theo đuổi của Liverpool - dự kiến sẽ chơi trận cuối cùng cho Crystal Palace tại Conference League với Fredrikstad (Na Uy) ngày 21-8 trước khi chia tay.

Anh sẽ tới Emirates kiểm tra y tế và trở thành tân binh thứ 7 của Arsenal, đẩy kinh phí mua sắm của "Pháo thủ" hè này lên con số 258,5 triệu bảng.