Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM: Thời điểm then chốt cho chặng đường 2025-2030

Sáng 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 2.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết hội nghị lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Tư duy mới, cách làm mới

"Với 6 nội dung thảo luận tại hội nghị, sẽ trả lời câu hỏi trong 5 năm tới, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sẽ làm gì, chỉ đạo như thế nào để thành phố đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030" - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, năm 2025 là năm có rất nhiều ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với những việc trước đây không tưởng tượng được, mang tính chất cách mạng. Cụ thể, đó là sự thay đổi cách quản trị trên bình diện cả nước, thông qua việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

"Những thay đổi này buộc chúng ta phải có tư duy mới, cách làm mới, theo những nguyên tắc mới" – Bí thư Thành ủy TPHCM nói và thẳng thắn nhìn nhận thời điểm bắt đầu đề xuất các giải pháp này, ngay cả những người có trách nhiệm ở Trung ương cũng không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được như hiện nay.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với đại biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thực tế cho thấy đã làm được rất nhiều việc, dù vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện.

Theo đánh giá cá nhân của Bí thư Thành ủy TPHCM, kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố đạt mức khá, chưa phải top đầu nhưng nằm trong nhóm thứ hai, trong bối cảnh quy mô thành phố lớn, nhiệm vụ nhiều và rất nặng nề. Những kết quả đạt được là đáng khích lệ.

Lãnh đạo TPHCM dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 2

Từ đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến ở hai nhóm nhiệm vụ lớn.

Thứ nhất là giải quyết các tồn tại, vướng mắc mà TPHCM đang đối mặt, đặc biệt là 4 vấn đề mà Tổng Bí thư đã gợi ý tại Đại hội vừa qua, gồm: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm không khí và phấn đấu xây dựng một thành phố không ma túy.

Đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, cùng với việc xử lý các dự án tồn đọng, các vấn đề lịch sử để lại, các vụ việc khiếu kiện của người dân, TPHCM còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Đó là, với quy mô lớn hơn, rộng hơn, mạnh hơn và nhiều tiềm năng hơn, TPHCM phải thực hiện vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời là nơi ứng dụng các mô hình mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do.

"Mục tiêu cuối cùng của tất cả những nhiệm vụ này là nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân, từng gia đình" – Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

TPHCM sẽ làm được nhiều việc với nghị quyết mới

Về thuận lợi, Bí thư Thành ủy cho biết TPHCM đang có nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng hơn, phân cấp mạnh hơn, nhiều thủ tục hành chính đã được cắt giảm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng đại biểu tại hội nghị

Đặc biệt, tuần vừa qua, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế đặc thù phát triển TPHCM, mở ra nhiều dư địa mới cho thành phố. Nghị quyết này đang trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện nhưng với công cụ và điều kiện như vậy, thành phố hoàn toàn có thể làm được rất nhiều việc.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng dẫn lại ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về việc từ năm sau, thành phố sẽ trở thành một "đại công trường" và đề nghị các nội dung này được thảo luận kỹ tại tổ và tại hội trường, để làm rõ làm như thế nào, cụ thể ra sao nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Kết luận phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho hội nghị lần này là rất lớn, đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM phát huy uy tín, tâm huyết và trách nhiệm, bởi ngoài chức danh công tác tại địa phương, đơn vị, các đại biểu còn có trọng trách góp phần tạo nên trí tuệ của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM.

"Chúng tôi rất cần điều này để thống nhất hành động, có những ý tưởng hay, cách làm tốt, nhằm tạo chuyển biến ngay từ năm sau, hướng tới năm 2026 với mục tiêu tổng thể là tăng trưởng trên hai con số. Đây là mục tiêu không dễ nhưng TPHCM tự tin sẽ làm được" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.