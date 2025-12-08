Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Báo SGGP đưa tin chiều 8-12, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì cuộc họp về tình hình, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố năm 2025.

Tham dự cuộc họp có ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp chiều 8-12; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin đến thời điểm này, thành phố nằm trong nhóm giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao hơn mức bình quân của cả nước. Tuy nhiên, với tiến độ thực tế, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết vẫn còn sốt ruột khi thời gian của năm 2025 không còn nhiều.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, địa phương đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết vốn đầu tư công theo mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 153.615 tỉ đồng.

Tính đến hết ngày 5-12, tổng giải ngân của thành phố là gần 73.812 tỉ đồng. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 gần 73.346 tỉ đồng, đạt 61% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 47,7% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự cuộc họp; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Với kết quả này, TPHCM có tỉ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của cả nước được Bộ Tài chính báo cáo trong 11 tháng đầu năm là 59,7%. Nếu không tính kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung sau ngày 30-9 thì tỉ lệ giải ngân của TPHCM đạt 61,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo UBND TPHCM, có 5/10 ban có tỉ lệ giải ngân tốt, cao hơn bình quân của thành phố, gồm: Ban Quản lý đường sắt đô thị (75%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (74,3%), Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (65,1%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (55,3%), Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu (52,1%).

Có 5/10 ban có tỉ lệ giải ngân chậm so với bình quân của thành phố, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (41,1%), Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (33,8%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (22%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương (14,8%), Ban Quản lý dự án Chuyên ngành nước thải (7,9%).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường báo cáo tại cuộc họp; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật điện, điều chỉnh quy hoạch cục bộ, khâu tổ chức thực hiện…

Trước những khó khăn, vướng mắc, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các sở, ban ngành tập trung thảo luận, nêu giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, đạt tiến độ đề ra.

TPHCM đã thành lập 3 tổ công tác giải ngân vốn đầu tư để kiểm tra thực địa tại hiện trường công trình, tổ chức các cuộc họp tại địa phương theo phương châm "quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ".





