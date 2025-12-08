Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Đến thời điểm này, TPHCM nằm trong nhóm địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao hơn mức bình quân của cả nước.

Báo SGGP đưa tin chiều 8-12, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì cuộc họp về tình hình, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố năm 2025.

Tham dự cuộc họp có ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố.

img

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp chiều 8-12; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin đến thời điểm này, thành phố nằm trong nhóm giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao hơn mức bình quân của cả nước. Tuy nhiên, với tiến độ thực tế, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết vẫn còn sốt ruột khi thời gian của năm 2025 không còn nhiều.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, địa phương đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết vốn đầu tư công theo mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 153.615 tỉ đồng.

Tính đến hết ngày 5-12, tổng giải ngân của thành phố là gần 73.812 tỉ đồng. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 gần 73.346 tỉ đồng, đạt 61% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 47,7% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

img

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự cuộc họp; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Với kết quả này, TPHCM có tỉ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của cả nước được Bộ Tài chính báo cáo trong 11 tháng đầu năm là 59,7%. Nếu không tính kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung sau ngày 30-9 thì tỉ lệ giải ngân của TPHCM đạt 61,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo UBND TPHCM, có 5/10 ban có tỉ lệ giải ngân tốt, cao hơn bình quân của thành phố, gồm: Ban Quản lý đường sắt đô thị (75%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (74,3%), Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (65,1%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (55,3%), Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu (52,1%).

Có 5/10 ban có tỉ lệ giải ngân chậm so với bình quân của thành phố, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (41,1%), Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (33,8%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (22%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương (14,8%), Ban Quản lý dự án Chuyên ngành nước thải (7,9%).

img

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường báo cáo tại cuộc họp; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật điện, điều chỉnh quy hoạch cục bộ, khâu tổ chức thực hiện…

Trước những khó khăn, vướng mắc, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các sở, ban ngành tập trung thảo luận, nêu giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, đạt tiến độ đề ra.

TPHCM đã thành lập 3 tổ công tác giải ngân vốn đầu tư để kiểm tra thực địa tại hiện trường công trình, tổ chức các cuộc họp tại địa phương theo phương châm "quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ".


Tin liên quan

TP HCM rà soát quy hoạch y tế, đẩy nhanh hàng loạt dự án đầu tư công

TP HCM rà soát quy hoạch y tế, đẩy nhanh hàng loạt dự án đầu tư công

(NLĐO) - TP HCM sẽ mở rộng cơ sở 2 của các bệnh viện lớn đến khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm giảm tải cho tuyến cuối

TP HCM phấn đấu tăng trưởng 8,5%, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị tập trung đề xuất giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt 8,5% trong năm 2025

Thủ tướng yêu cầu "nói ít, làm nhiều" trong giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ cho biết, theo tổng hợp đến ngày 16-10, cả nước mới giải ngân đầu tư công 455 ngàn tỉ đồng, đạt 50,7%, thấp so với yêu cầu.

đầu tư công TPHCM giải ngân vốn đầu tư công Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp tiến độ đầu tư công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo