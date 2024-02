Hội nghị hàng không quốc tế sắp diễn ra tại Việt Nam

(NLĐO) - Phát biểu khai mạc Hội nghị toàn cầu về an toàn và khai thác hàng không năm 2023, diễn ra tại Hà Nội sáng 19-9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực an toàn, an ninh hàng không