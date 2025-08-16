Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga bắt đầu ở Alaska

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga bắt đầu ở Alaska

Hoàng Phương

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hội đàm tại bang Alaska với nội dung thảo luận chính là xung đột ở Ukraine.

Cuộc gặp bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút ngày 15-8 giờ địa phương (tức 2 giờ 30 phút ngày 16-8 giờ Việt Nam) tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở TP Anchorage. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất Alaska.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov tham dự cuộc gặp. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có sự tháp tùng của Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ dự kiến tổ chức họp báo chung sau cuộc gặp.

Trước khi vào họp, theo AP, hai nhà lãnh đạo đã bắt tay chào nhau trên đường băng tại căn cứ.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga bắt đầu ở Alaska - Ảnh 1.

Khung cảnh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga. Ảnh: AP

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga bắt đầu ở Alaska - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Phái đoàn Mỹ đến Alaska gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe và Đặc phái viên Steven Witkoff.

Trong khi đó, phái đoàn Nga có Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên của tổng thống về hợp tác đầu tư và kinh tế với các nước Kirill Dmitriev.

AP nhận định kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga có thể định hình không chỉ cục diện cuộc xung đột ở Ukraine mà còn cả tương lai an ninh châu Âu.

Thúc đẩy hợp tác song phương

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga bắt đầu ở Alaska - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại TP Anchorage, bang Alaska hôm 15-8 (giờ địa phương). Ảnh: RT

Trước thềm cuộc gặp, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết hai bên sẽ không chỉ tập trung vào xung đột ở Ukraine mà còn bàn về một chương trình nghị sự an ninh rộng hơn.

Các mục tiêu rộng hơn nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh cũng được đề cập, cùng với những vấn đề quốc tế và khu vực hiện tại, mang tính cấp bách nhất. Ngoài ra, theo đài RT, hai bên sẽ trao đổi quan điểm "liên quan việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại và kinh tế".

Trên đường đến TP Anchorage, ông Putin đã ghé TP Magadan ở vùng Viễn Đông của Nga hôm 14-8, theo hãng tin Interfax.

Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong chuyến bay từ Magadan đến Anchorage ngày 15-8, ông Putin đã xem xét các tài liệu liên quan Ukraine, căng thẳng song phương, hợp tác kinh tế và các vấn đề toàn cầu.

Theo đài Sky News, cuộc gặp trước đó giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin diễn ra tại TP Osaka - Nhật Bản hồi tháng 6-2019.

Trong khi đó, chuyến đi đến Mỹ trước đó của ông Putin là hồi tháng 9-2015. Trong chuyến đi này, nhà lãnh đạo Nga có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và gặp Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama.

Tin liên quan

Châu Âu thúc đẩy ngừng bắn ở Ukraine

Châu Âu thúc đẩy ngừng bắn ở Ukraine

Điện Kremlin cho biết 2 nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ trao đổi quan điểm "liên quan việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương" tại cuộc gặp sắp tới

Căn cứ tổ chức Thượng đỉnh Mỹ - Nga: Nơi đồn trú những tiêm kích mạnh nhất

(NLĐO) - Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska đáp ứng tiêu chuẩn an ninh cho Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ - Nga trước ván cờ quyết định

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẵn sàng đạt thỏa thuận về Ukraine.

Nga Mỹ Ukraine Donald Trump Vladimir Putin Alaska
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo