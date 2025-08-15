HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Mỹ - Nga trước ván cờ quyết định

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẵn sàng đạt thỏa thuận về Ukraine.

Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga ngày 15-8, Tổng thống Donald Trump tin rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine nhưng điều đó có thể bao gồm ít nhất một cuộc gặp thứ hai với nhà lãnh đạo Ukraine.

"Tôi nghĩ Tổng thống Putin sẽ kiến tạo hòa bình và Tổng thống Zelensky cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta hãy chờ xem liệu họ có hòa hợp hay không” - Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. 

Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Putin tại Phần Lan năm 2018. Ảnh: RFERL

Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Putin tại Phần Lan năm 2018. Ảnh: RFERL

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh châu Âu đã tăng cường nỗ lực trong tuần này để ngăn chặn bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Nga, có thể đạt được sau hội nghị thượng đỉnh dự kiến tại Alaska ngày 15-8, khiến Ukraine dễ bị tổn thương trong tương lai.

Tổng thống Putin trước đó nói chuyện với các bộ trưởng và quan chức an ninh cấp cao nhất của mình khi ông chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Alaska. Cuộc gặp này có thể định hình hồi kết của cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Trong các bình luận được phát trên truyền hình, Tổng thống Putin nhận định Mỹ "đang có những nỗ lực mạnh mẽ và chân thành để chấm dứt các hành động thù địch, kết thúc khủng hoảng và đạt được các thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, điều này nhằm tạo ra các điều kiện hòa bình lâu dài giữa hai nước, ở châu Âu và trên toàn thế giới nếu trong các giai đoạn tiếp theo, các bên đạt được thỏa thuận về kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược.

Những bình luận của Tổng thống Putin báo hiệu rằng Nga sẽ nêu vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân khi ông gặp Tổng thống Donald Trump. 

Một phụ tá của Điện Kremlin tiết lộ Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump cũng sẽ thảo luận về "tiềm năng to lớn chưa được khai thác" trong quan hệ kinh tế Nga - Mỹ.

Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, Tổng thống Donald Trunp nói rằng ông cũng sẽ “trao đổi về ranh giới và đất đai” với người đồng cấp Nga.

“Cuộc gặp này được sắp xếp như một ván cờ. Cuộc gặp (đầu tiên) này sẽ mở đường cho cuộc gặp thứ hai nhưng có 25% khả năng cuộc gặp này sẽ không thành công" - Tổng thống Donald Trump nhận định.

Tin liên quan

Châu Âu thúc đẩy ngừng bắn ở Ukraine

Châu Âu thúc đẩy ngừng bắn ở Ukraine

Điện Kremlin cho biết 2 nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ trao đổi quan điểm "liên quan việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương" tại cuộc gặp sắp tới

Nga tiết lộ chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Putin và Donald Trump

(NLĐO) – Điện Kremlin vừa công bố chi tiết lịch trình hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Ukraine quyết giữ Donbass, cùng đồng minh thống nhất 5 nguyên tắc chấm dứt xung đột

(NLĐO) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine không rút khỏi Donbass, đồng thời thống nhất với đồng minh 5 nguyên tắc để kết thúc xung đột với Nga.

tổng thống donald trump Tổng thống Vladimir Putin Ukraine xung đột Hội nghị thượng đỉnh
