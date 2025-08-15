Căn cứ tổ chức Thượng đỉnh Mỹ - Nga: Nơi đồn trú những tiêm kích mạnh nhất

Ngày 15-8 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau tại Alaska - Mỹ, đánh dấu lần đầu hai nhà lãnh đạo ngồi đối diện sau 7 năm.

Cuộc đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ diễn ra tại Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) - căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất bang Alaska, nằm ở rìa phía Bắc TP Anchorage.

Theo Newsweek, JBER là địa điểm duy nhất đáp ứng đầy đủ yêu cầu an ninh cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Nga lần này. Chính quyền TP Anchorage và các cơ quan quân sự Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt trước sự kiện được đánh giá là có tầm ảnh hưởng toàn cầu này.

Máy bay chiến đấu F-22 Raptors trong cuộc diễn tập năm 2019 tại Căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson, bang Alaska. Ảnh: Không quân Mỹ.

Ông Putin dự kiến bay tới Anchorage, thành phố đông dân nhất Alaska, trước khi di chuyển đến căn cứ JBER để hội đàm. Đây là nơi đặt một số tiêm kích mạnh nhất của Mỹ, từng đón nhiều đời tổng thống.

JBER là sự kết hợp giữa căn cứ không quân Elmendorf và căn cứ lục quân Fort Richardson. Hai cơ sở này được sáp nhập năm 2010 nhằm tinh gọn và hợp nhất hệ thống căn cứ quân sự của Mỹ sau Chiến tranh Lạnh.

Hiện JBER là một trong 12 căn cứ liên hợp của Mỹ, đồng thời là trụ sở của Bộ Tư lệnh Alaska (ALCOM), Khu vực NORAD Alaska (ANR), Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Alaska (JTF-AK), Không quân số 11, Lữ đoàn Không quân số 673, cùng nhiều đơn vị khác.

Căn cứ này là nơi cư trú của hơn 32.000 người, chiếm khoảng 10% dân số Anchorage. Trong thời Chiến tranh Lạnh, đây là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng do khoảng cách giữa Alaska và Nga chỉ khoảng 4,8 km ở điểm gần nhất.

Theo Thư viện Quốc hội Mỹ, JBER đóng vai trò "đặc biệt quan trọng" trong nhiệm vụ phòng thủ của Mỹ trước Liên Xô.

Ngoài vị trí chiến lược, JBER còn là nơi đồn trú nhiều loại khí tài hiện đại, bao gồm tiêm kích F-22 Raptor - máy bay chiến đấu mới nhất của Không quân Mỹ, máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry AWACS, vận tải cơ C-17 Globemaster III - loại máy bay vận tải mới và linh hoạt nhất của lực lượng không vận Mỹ.

JBER từng được nhiều tổng thống Mỹ ghé thăm. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Donald Trump đã vài lần dừng chân tại đây, gần nhất là tháng 5-2019 để tiếp nhiên liệu. Đây là lần đầu ông quay lại Alaska kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai hồi tháng 1-2025.

Năm 2015, Tổng thống Barack Obama đã ởcăn cứ này 3 ngày và trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân tới phía bắc Vòng Bắc Cực. Năm 2023, Tổng thống Joe Biden cũng tới JBER dự lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11-9.