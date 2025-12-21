HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hội thao thắt chặt tình quân - dân tại phường Tân Sơn Hòa

Thiện An

(NLĐO) - Hội thao là sân chơi chung, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân

Hội thao thắt chặt tình quân - dân tại phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 1.

Phường Tân Sơn Hòa tổ chức hội thao nhằm chào mừng các sự kiện lớn

Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM vừa tổ chức thành công Hội thao nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2025) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điểm nổi bật của hội thao là sự huy động rộng rãi các lực lượng tham gia, từ vận động viên đến từ các khu phố, hội viên các đoàn thể, đội ngũ cán bộ, công chức phường, lực lượng Công an, đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn phường.

Hội thao còn là sân chơi chung, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân – dân, củng cố niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hội thao được tổ chức với các môn thi đấu gồm: bắn súng hơi thể thao, bóng bàn đôi nam và bida.

Hội thao thắt chặt tình quân - dân tại phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 2.

Thi đấu môn bóng bàn

Hội thao thắt chặt tình quân - dân tại phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 3.

Thi đấu bida

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa cho biết thông qua hội thao, phường tiếp tục khẳng định ý nghĩa, mục đích của hoạt động thể dục thể thao trong việc tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh. Đồng thời là môi trường để các lực lượng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ luật và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong giai đoạn mới. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu.

