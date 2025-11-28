HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

Tin: LÊ VĨNH. Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO) - Ông Đoàn Danh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thép Toàn Thắng, giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

Tối 28-11, Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM tổ chức lễ ra mắt sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, 12 thành viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa đã ra mắt. Ông Đoàn Danh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thép Toàn Thắng, giữ chức chủ tịch hội. 

Ông Hoàng Xuân Hải, Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên VTF, giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa. Bà Trần Thị Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Bcham Solutions, là tổng thư ký hội.

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường

Phát biểu ra mắt, ông Đoàn Danh Tuấn cam kết với tất cả nhiệt huyết, trí lực của mình, sẽ luôn đoàn kết và làm việc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả và chuyên nghiệp vì sự phát triển của Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa. 

Ông Tuấn khẳng định mục tiêu hàng đầu của hội là hỗ trợ, quan tâm sâu sát đến quyền lợi chính đáng của hội viên; điều hành hoạt động hội theo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đã đề ra với tinh thần "Kết nối - Phát triển - Thịnh vượng".

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM - Ảnh 2.

Ông Đoàn Danh Tuấn, tân Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự hướng dẫn, quan tâm của lãnh đạo địa phương và sự ủng hộ của doanh nghiệp hội viên; góp phần tạo dựng hội ngày càng lớn mạnh, đóng góp cho xã hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM - Ảnh 3.

Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa trao tặng 20 triệu đồng cho UBND phường để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa, kỳ vọng Hội Doanh nghiệp phường sẽ làm tốt công tác kết nối cộng đồng với khoảng 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn; là hội doanh nghiệp mạnh của TP HCM, đạt được nhiều kết quả trong phát triển và đồng hành với địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa cam kết tạo điều kiện tốt nhất để Hội Doanh nghiệp phường hoạt động và phát triển.

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM - Ảnh 4.

Ông Trần Minh Vũ cam kết tạo điều kiện tốt nhất để Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa hoạt động và phát triển

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM - Ảnh 5.

Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa trao bảng ghi nhớ ủng hộ 20 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhằm chuyển đến hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Dịp này, Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa trao tặng UBND phường 20 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; trao bảng ghi nhớ ủng hộ 20 triệu đồng để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM - Ảnh 6.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa và Báo Người Lao Động ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra phần ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác tuyên truyền giữa UBND phường Tân Sơn Hòa và Báo Người Lao Động.

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM - Ảnh 7.

Phường Tân Sơn Hòa và Báo Người Lao Động hợp tác nhằm lan tỏa kịp thời, chính xác, hiệu quả các thông tin về hoạt động của địa phương

Việc ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong công tác phối hợp truyền thông, nhằm lan tỏa kịp thời, chính xác và hiệu quả các thông tin về hoạt động của địa phương; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.


