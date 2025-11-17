Tuyên truyền an toàn trên không gian mạng cho hơn 500 học sinh phường Tân Sơn Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tuyên truyền an toàn trên không gian mạng cho hơn 500 học sinh phường Tân Sơn Hòa

Hà Nguyễn - Huyền Trân

(NLĐO) - Chương trình thuộc khuôn khổ "Mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc" do phường Tân Sơn Hòa triển khai

Sáng 17-11, Phường Tân Sơn Hòa phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình giao lưu cùng học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên với chủ đề "An toàn trên không gian mạng - Phòng chống bạo lực học đường - Tư vấn sức khỏe toàn diện".

Chương trình thuộc chuỗi hoạt động cộng đồng "Mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc" do phường Tân Sơn Hòa triển khai, nhằm đem đến cho người dân địa phương những hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực, toàn diện và bền vững.

Phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 1.
Phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa tặng hoa cho đơn vị đồng hành.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa gửi gắm đến các em học sinh thông điệp "3 cùng". Thứ nhất, "Cảnh giác thông minh- Kết nối an toàn- Ứng xử văn minh". Chỉ cần một giây bất cẩn trên mạng, có thể để lại hậu quả rất dài trong đời thật. Thứ hai, "Hãy hỏi- Đừng ngại hỏi". Các em có quyền được hỏi, được biết, được giải thích bằng kiến thức khoa học và sự tôn trọng. Không có câu hỏi nào là sai, chỉ có im lặng mới tạo ra hiểu lầm và khiến các em dễ tổn thương. 

- Ảnh 1.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa phát biểu tại chương trình.

Thứ ba, "Sống tốt, tử tế và trở thành niềm tự hào của chính mình". Hãy nỗ lực hết sức để mỗi ngày một tốt hơn, mạnh mẽ hơn, tử tế và biết yêu chính mình.

ĐỌC THÊM

"Mỗi học sinh đều có một "hạt giống hạnh phúc". Các em sẽ tự gieo trồng, chăm sóc "hạt giống" ấy mỗi ngày để mái trường trở thành trường học hạnh phúc, để phường Tân Sơn Hòa trở thành phường hạnh phúc, bắt đầu từ chính trái tim và hành động của các em"- bà Trương Lê Mỹ Ngọc gửi gắm.

Tại chương trình, hơn 500 học sinh lớp 9 trường THCS Ngô Sĩ Liên đã được lắng nghe những thông tin tuyên truyền chủ đề: "An toàn trên không gian mạng - Phòng chống bạo lực học đường" hưởng ứng "Tháng hành động Quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 2025" do Công an phường Tân Sơn Hòa thực hiện.

Phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 3.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Hình sự Đặc Nhiệm Phòng cảnh sát hình sự, Công an TPHCM tuyên truyền phòng chống lừa đảo.

Phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 4.

Các em học sinh nhận móc khóa với những chỉ dẫn an toàn.

Chia sẻ tại chương trình, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã cung cấp cho các em học sinh thêm kiến thức liên quan đến an toàn trên không gian mạng. Đặc biệt là việc nhận diện 4 hình thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến: mạo danh, lừa đảo tình cảm, tìm kiếm việc làm, phát tán mã độc. 

Song song đó, chương trình tổ chức không gian giao lưu của dự án "Ngại hỏi nhưng muốn biết" với sự tham gia chia sẻ một cách khoa học, cởi mở và dễ tiếp cận của các bác sĩ chuyên khoa da liễu, đến từ phòng khám chuyên khoa da liễu Medcare, về cách chăm sóc da tuổi dậy thì, trang bị các kiến thức về nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục. Cùng với đó,  các bác sĩ cũng đã tổ chức trò chơi đố vui trúng thưởng, lồng ghép các kiến thức chuyên môn. 

Phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 5.

Các bác sĩ chuyên khoa da liễu chia sẻ kiến thức đến các học sinh

Phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 6.

Học sinh giao lưu, nhận quà từ Ban Tổ chức.

Trước đó, chiều 15-11, trong khuôn khổ "Mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc", phường Tân Sơn Hòa cùng các đơn vị đồng hành cũng đã tổ chức Ngày hội dành cho giáo viên và cán bộ nữ với nhiều hoạt động thu hút hơn 300 cán bộ nữ và giáo viên nữ trên địa bàn phường tham gia. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: khám - tư vấn sức khỏe da liễu, các hoạt động giao lưu cùng chuyên gia, hoạt động tuyên truyền chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số", không gian giao lưu của dự án "Ngại hỏi nhưng muốn biết"...

Tin liên quan

200 lá cờ Tổ quốc được trao trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Tân Sơn Hòa

200 lá cờ Tổ quốc được trao trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Tân Sơn Hòa

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng cảnh quan đô thị văn minh

Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM tuyên dương điển hình "Dân vận khéo"

(NLĐO) - Đây là những cá nhân, tập thể không ngừng sáng tạo, đầy trách nhiệm trong công tác Dân vận, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

TP HCM: Phường Bàn Cờ, Tân Sơn Hòa kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

(NLĐO) - Dù chỉ rộng 0,99 km2 nhưng phường Bàn Cờ được kế thừa 4.253 doanh nghiệp, 3.360 hộ kinh doanh, 8 hợp tác xã

chăm sóc sức khỏe tuyên truyền phường tân sơn hòa an toàn trên không gian mạng phòng chống bạo lực học đường Trường THSC Ngô Sĩ Liên 500 học sinh phường hạnh phúc phòng khám chuyên khoa da liễu Medcare
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo