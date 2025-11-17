Tuyên truyền an toàn trên không gian mạng cho hơn 500 học sinh phường Tân Sơn Hòa

Sáng 17-11, Phường Tân Sơn Hòa phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình giao lưu cùng học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên với chủ đề "An toàn trên không gian mạng - Phòng chống bạo lực học đường - Tư vấn sức khỏe toàn diện".

Chương trình thuộc chuỗi hoạt động cộng đồng "Mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc" do phường Tân Sơn Hòa triển khai, nhằm đem đến cho người dân địa phương những hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực, toàn diện và bền vững.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa tặng hoa cho đơn vị đồng hành.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa gửi gắm đến các em học sinh thông điệp "3 cùng". Thứ nhất, "Cảnh giác thông minh- Kết nối an toàn- Ứng xử văn minh". Chỉ cần một giây bất cẩn trên mạng, có thể để lại hậu quả rất dài trong đời thật. Thứ hai, "Hãy hỏi- Đừng ngại hỏi". Các em có quyền được hỏi, được biết, được giải thích bằng kiến thức khoa học và sự tôn trọng. Không có câu hỏi nào là sai, chỉ có im lặng mới tạo ra hiểu lầm và khiến các em dễ tổn thương.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa phát biểu tại chương trình.

Thứ ba, "Sống tốt, tử tế và trở thành niềm tự hào của chính mình". Hãy nỗ lực hết sức để mỗi ngày một tốt hơn, mạnh mẽ hơn, tử tế và biết yêu chính mình.

"Mỗi học sinh đều có một "hạt giống hạnh phúc". Các em sẽ tự gieo trồng, chăm sóc "hạt giống" ấy mỗi ngày để mái trường trở thành trường học hạnh phúc, để phường Tân Sơn Hòa trở thành phường hạnh phúc, bắt đầu từ chính trái tim và hành động của các em"- bà Trương Lê Mỹ Ngọc gửi gắm.

Tại chương trình, hơn 500 học sinh lớp 9 trường THCS Ngô Sĩ Liên đã được lắng nghe những thông tin tuyên truyền chủ đề: "An toàn trên không gian mạng - Phòng chống bạo lực học đường" hưởng ứng "Tháng hành động Quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 2025" do Công an phường Tân Sơn Hòa thực hiện.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Hình sự Đặc Nhiệm Phòng cảnh sát hình sự, Công an TPHCM tuyên truyền phòng chống lừa đảo.

Các em học sinh nhận móc khóa với những chỉ dẫn an toàn.

Chia sẻ tại chương trình, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã cung cấp cho các em học sinh thêm kiến thức liên quan đến an toàn trên không gian mạng. Đặc biệt là việc nhận diện 4 hình thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến: mạo danh, lừa đảo tình cảm, tìm kiếm việc làm, phát tán mã độc.

Song song đó, chương trình tổ chức không gian giao lưu của dự án "Ngại hỏi nhưng muốn biết" với sự tham gia chia sẻ một cách khoa học, cởi mở và dễ tiếp cận của các bác sĩ chuyên khoa da liễu, đến từ phòng khám chuyên khoa da liễu Medcare, về cách chăm sóc da tuổi dậy thì, trang bị các kiến thức về nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục. Cùng với đó, các bác sĩ cũng đã tổ chức trò chơi đố vui trúng thưởng, lồng ghép các kiến thức chuyên môn.

Các bác sĩ chuyên khoa da liễu chia sẻ kiến thức đến các học sinh

Học sinh giao lưu, nhận quà từ Ban Tổ chức.

Trước đó, chiều 15-11, trong khuôn khổ "Mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc", phường Tân Sơn Hòa cùng các đơn vị đồng hành cũng đã tổ chức Ngày hội dành cho giáo viên và cán bộ nữ với nhiều hoạt động thu hút hơn 300 cán bộ nữ và giáo viên nữ trên địa bàn phường tham gia. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: khám - tư vấn sức khỏe da liễu, các hoạt động giao lưu cùng chuyên gia, hoạt động tuyên truyền chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số", không gian giao lưu của dự án "Ngại hỏi nhưng muốn biết"...