Bạn đọc

Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM

Chí Nguyên

(NLĐO) - Cuối năm, không khí Tết không chỉ hiện diện trên các trục đường lớn hay khu trung tâm mà còn lan tỏa vào từng con hẻm nhỏ ở TPHCM.

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, dạo qua các con hẻm nhỏ ở nhiều phường như Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Chánh Hưng… dễ dàng cảm nhận không khí xuân đang dần đầy lên từng góc phố. Các con hẻm vốn yên ả ngày thường nay trở nên rộn ràng hơn khi được khoác lên “chiếc áo mới” với cờ Tổ quốc, băng rôn chúc mừng năm mới và những tiểu cảnh trang trí đậm sắc Tết.

Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 1.
Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Văn Nguyễn (phường Tân Định) rực sắc cờ đỏ sao vàng, mang không khí Tết lan tỏa vào khu dân cư những ngày cuối năm.

Trước cửa nhiều nhà, hình ảnh bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, câu đối xuân hay linh vật ngựa, biểu trưng của năm Bính Ngọ, được sắp xếp gọn gàng, hài hòa. Có hẻm nhỏ được người dân cùng nhau trang trí theo chủ đề, tạo nên không gian chung vừa trang trọng, vừa gần gũi, mang đậm tinh thần cộng đồng. Buổi chiều, trẻ con nô đùa dưới hàng cờ treo dọc lối đi; người lớn tranh thủ quét dọn, sửa soạn nhà cửa, không khí Tết vì thế càng thêm rõ nét.

Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 3.

Bếp bánh chưng đỏ lửa trong con hẻm nhỏ, tạo nên không gian sum vầy, rộn ràng trước thềm Tết.

Bà Nguyễn Hà Vân (SN 1972, ngụ một hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành) chia sẻ rằng năm nào khu hẻm của bà cũng vận động nhau trang trí đón Tết. “Không cần làm gì quá cầu kỳ, chỉ vài lá cờ, một tiểu cảnh nhỏ là thấy Tết về rất rõ. Cái vui nhất là bà con cùng góp sức, cùng bàn bạc, nên không khí trong hẻm lúc nào cũng ấm áp hơn” - bà Vân nói.

Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 4.
Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 5.

Cờ hoa và tiểu cảnh linh vật ngựa mang không khí Tết Bính Ngọ 2026 vào con hẻm nhỏ đường Lê Lợi (phường Bến Thành).

Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 6.
Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 7.
Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 8.
Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 9.
Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 10.

Không gian sinh hoạt quen thuộc trong con hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành) trở nên rộn ràng hơn những ngày cận Tết.

Không chỉ mang màu sắc trang trí, những con hẻm ngày Tết còn lưu giữ nhịp sinh hoạt rất riêng của người dân thành phố. Khắp nơi, mùi nhang trầm, mùi lá dong, tiếng chổi quét sân xen lẫn tiếng cười nói khiến không gian thêm phần thân thuộc, gợi nhớ những cái Tết xưa giữa lòng đô thị hiện đại.

Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 11.
Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 12.

Dưới ánh nắng ban mai, con hẻm nhỏ ở phường Chánh Hưng hiện lên yên ả, mang sắc xuân dịu dàng trong những ngày cận Tết.

Bà Minh Khánh (SN 1985, ngụ phường Tân Định) cho biết với bà, Tết trong hẻm nhỏ mang lại cảm giác gần gũi mà ở những nơi đông đúc khó có được. “Đi làm về, bước vào hẻm thấy đèn treo, cờ hoa và không khí rộn ràng là tự nhiên thấy nhẹ lòng. Tết ở đây không ồn ào, nhưng đủ ấm để người ta muốn về nhà sớm hơn” - bà Khánh chia sẻ.

Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 13.
Hơi thở Tết trong hẻm nhỏ tại TPHCM - Ảnh 14.

Tiểu cảnh và cổng chào khu phố tại phường Hòa Hưng trở thành điểm nhấn, báo hiệu không khí Tết đang lan tỏa trong khu dân cư.

Giữa nhịp sống tất bật cuối năm, những con hẻm nhỏ ở TPHCM vẫn giữ được nét Tết rất riêng - giản dị, ấm cúng và chan chứa tinh thần sum vầy.

