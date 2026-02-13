HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Biển người" trở về miền Tây đón Tết

Hải Đường - Vân Du

(NLĐO) – Người lao động điều khiển xe máy chở theo hành lý nối đuôi nhau về miền Tây ăn Tết cùng gia đình

Chiều 13-2, hàng chục ngàn người lao động hối hả rời TPHCM để về quê sum vầy bên gia đình trong những ngày xuân khiến cho nhiều cửa ngõ ở miền Tây đông nghẹt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại các trục đường qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, người dân trở về quê với hành lý chất lỉnh kỉnh trên xe máy, di chuyển nối đuôi nhau dài hàng km.

Tuy số lượng phương tiện tăng đột biến nhưng với sự điều tiết hợp lý của lực lượng chức năng nên chưa xảy ra ùn tắc. Ông Nguyễn Văn Nam (ngụ tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Năm nay, công ty cho nghỉ sớm nên sau khi hết giờ làm tôi đã tức tốc chở vợ con về quê. Chạy xe máy với quãng đường hơn 100 km và chen nhau từng chút cũng mệt lắm nhưng nghĩ đến cảnh về nhà được gặp cha mẹ thì bao vất vả cũng tan biến".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Được (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) lại chọn cách dừng chân tại quán võng ven đường để nghỉ ngơi lấy sức rồi mới tiếp tục hành trình bởi quãng đường về nhà còn rất xa.

Dưới đây là những hình ảnh người dân hối hả trở về miền Tây để ăn Tết cùng gia đình:

"Biển người" trở về miền Tây ăn Tết - Ảnh 1.

"Biển người" trở về miền Tây ăn Tết - Ảnh 2.

Người lao động chở theo hành lý lỉnh kỉnh trên xe máy về miền Tây ăn Tết

"Biển người" trở về miền Tây ăn Tết - Ảnh 3.

"Biển người" trở về miền Tây ăn Tết - Ảnh 4.

"Biển người" trở về miền Tây ăn Tết - Ảnh 5.

"Biển người" trở về miền Tây ăn Tết - Ảnh 6.

Dòng người nối đuôi nhau và chen từng chút một để về quê

"Biển người" trở về miền Tây ăn Tết - Ảnh 7.

Nhờ sự điều tiết hợp lý của ngành chức năng nên không xảy ra tình trạng ùn tắc

"Biển người" trở về miền Tây ăn Tết - Ảnh 8.

Người dân tặng nước suối tiếp sức cho lao động về quê


Tin liên quan

Dòng người ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sau ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ

Dòng người ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sau ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ

(NLĐO)- Sau ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ, hàng vạn người dân rời Thủ đô về quê nghỉ Tết khiến các tuyến đường cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ.

Háo hức về quê đón Tết trong niềm vui sum vầy

Hàng chục chuyến bay, chuyến xe đã đồng loạt khởi hành, đưa hàng ngàn công nhân - lao động về quê đón Tết

CSGT cả nước hỗ trợ công nhân, người lao động, sinh viên về quê ăn tết

(NLĐO)- Lực lượng CSGT tổ chức dẫn đường, hỗ trợ các đoàn phương tiện chở người dân về quê ăn Tết, đặc biệt hướng tới hoàn cảnh khó khăn.

Vĩnh Long TP HCM Cà Mau miền Tây Tết về quê ăn Tết người lao động Tây Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo