"Biển người" trở về miền Tây đón Tết

Chiều 13-2, hàng chục ngàn người lao động hối hả rời TPHCM để về quê sum vầy bên gia đình trong những ngày xuân khiến cho nhiều cửa ngõ ở miền Tây đông nghẹt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại các trục đường qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, người dân trở về quê với hành lý chất lỉnh kỉnh trên xe máy, di chuyển nối đuôi nhau dài hàng km.

Tuy số lượng phương tiện tăng đột biến nhưng với sự điều tiết hợp lý của lực lượng chức năng nên chưa xảy ra ùn tắc. Ông Nguyễn Văn Nam (ngụ tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Năm nay, công ty cho nghỉ sớm nên sau khi hết giờ làm tôi đã tức tốc chở vợ con về quê. Chạy xe máy với quãng đường hơn 100 km và chen nhau từng chút cũng mệt lắm nhưng nghĩ đến cảnh về nhà được gặp cha mẹ thì bao vất vả cũng tan biến".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Được (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) lại chọn cách dừng chân tại quán võng ven đường để nghỉ ngơi lấy sức rồi mới tiếp tục hành trình bởi quãng đường về nhà còn rất xa.

Dưới đây là những hình ảnh người dân hối hả trở về miền Tây để ăn Tết cùng gia đình:

Người lao động chở theo hành lý lỉnh kỉnh trên xe máy về miền Tây ăn Tết

Dòng người nối đuôi nhau và chen từng chút một để về quê

Nhờ sự điều tiết hợp lý của ngành chức năng nên không xảy ra tình trạng ùn tắc

Người dân tặng nước suối tiếp sức cho lao động về quê



