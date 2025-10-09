HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hôm nay 9-10, lắp rào tôn để thi công mở rộng đường cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Rào chắn sẽ được lắp đặt, chiếm dụng một phần làn dừng khẩn cấp của cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), từ hôm nay 9-10, rào tôn phục vụ thi công mở rộng đường cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây sẽ được lắp đặt.

Từ hôm nay, lắp rào tôn, hạn chế tốc độ để thi công mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Ảnh 1.

Các phương tiện di chuyển chậm trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây trước đó

Cụ thể, hàng rào sẽ chiếm dụng một phần làn dừng khẩn cấp. Phương tiện qua vị trí rào chắn phải giảm tốc độ xuống 60 km/h. Tại các đoạn rào chắn, đơn vị sẽ đặt biển báo hạn chế tốc độ.

Trước mắt, đoạn tuyến bị ảnh hưởng dài khoảng 700 m (từ Km20+200 đến Km20+900), hướng từ TP HCM đi Long Thành. Các khu vực rào chắn khác sẽ được đơn vị thi công bổ sung và thông báo kịp thời trên VOV giao thông.

VEC E khuyến cáo tài xế tuân thủ biển báo, hiệu lệnh điều tiết giao thông để di chuyển an toàn.

Phía Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã lên phương án phân luồng giao thông đảm bảo vừa duy trì việc đi lại, vừa tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trong phương án này, VEC đã báo trước quá trình thực hiện dự án sẽ gây ra tình trạng thu hẹp làn đường, giảm tốc độ khai thác và tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Đến giai đoạn lao, lắp dầm, do không có đường công vụ, đơn vị thi công sẽ chở các phiến dầm trên cao tốc hiện hữu và tiến hành lao ngang. Chủ đầu tư sẽ quây rào chắn làn dừng khẩn cấp và làn xe bên cạnh để xe công trường di chuyển.

tỉnh đồng nai phân luồng giao thông rào chắn cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây
    Thông báo