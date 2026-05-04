Hôm nay, TPHCM công bố số lượng đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 ở từng trường THPT

Hôm nay, 4-5, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1, kỳ thi lớp 10 năm 2026.

Việc công bố số liệu đăng ký nguyện vọng cùng với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở từng trường là căn cứ quan trọng để thí sinh giữ nguyên hoặc điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký.

Sở GD-ĐT cho biết khi có số lượng đăng ký nguyện vọng vào từng trường, phụ huynh và học sinh cân nhắc theo 2 yếu tố.

Cụ thể, nếu trường đã đăng ký mà ổn định, không biến động nhiều thì giữ nguyên nguyện vọng. Ngược lại, nếu trường đã đăng ký có tỉ lệ "chọi" cao thì đổi thành trường khác tương đồng về điểm chuẩn các năm, trường mới đăng ký có thể xa hơn để bảo đảm an toàn.

Thí sinh tìm hiểu về kỳ thi lớp 10 năm 2025 ở TPHCM

Thí sinh sẽ có 5 ngày điều chỉnh nguyện vọng, từ 17 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5 (chỉ điều chỉnh, không cho phép đăng ký thi mới). Kết thúc giai đoạn điều chỉnh, Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm đồng bộ dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến từng trường trong 3 nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi của sở.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM là 118.550 học sinh. Đây là con số cao kỷ lục để đáp ứng lượng thí sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến, khoảng 169.080 em.

Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường ĐH tuyển 1.195 em. Ngoài ra, 41 Trung tâm GDTX và GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026-2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6.