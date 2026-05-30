Thời sự

Hôm nay, TPHCM và Nam Bộ có thể mưa suốt ngày

ÁI MY

(NLĐO) - Hôm nay, mây đối lưu phát triển mạnh, TPHCM và Nam Bộ có mưa diện rộng kéo dài gần như suốt ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (30-5), TPHCM và Nam Bộ xuất hiện mưa diện rộng với cường độ khá mạnh, nhiều nơi mưa kéo dài gần như suốt ngày.

Buổi sáng trời nhiều mây, mưa rào xuất hiện từ sớm, nhiều nơi mưa kéo dài ngắt quãng. Đến trưa và chiều, mưa tiếp tục duy trì trên diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to, khiến nền nhiệt giảm đáng kể. 

Chiều tối và đêm, mưa dông tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa rất to, khả năng gây ngập úng tại các khu vực đô thị và vùng trũng thấp.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền Đông Nam Bộ dao động từ 28-30 độ C, miền Tây Nam Bộ từ 28-31 độ C.

Diễn biến mưa dông ở TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 30-5 - Ảnh 1.

Hôm nay, TPHCM và Nam Bộ có mưa diện rộng kéo dài gần như suốt ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày 30-5 đến ngày 31-5, khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40–80 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Từ đêm 31-5, mưa lớn trên khu vực có xu hướng giảm dần.

Theo cơ quan khí tượng, mưa dông ở TPHCM và Nam Bộ hình thành hôm nay do rãnh áp thấp đi qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam và hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh.

Tại TPHCM, từ khoảng 10 giờ sáng, mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa dông tại nhiều khu vực như Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định,... Dự báo trong 3 giờ tới, mưa dông tiếp tục mở rộng sang các khu vực lân cận, lượng mưa phổ biến 5-20 mm, có nơi trên 30 mm.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (từ 8-17 m/giây). Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường và khu dân cư thấp trũng.

Người dân cần lưu ý mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. 

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Hà Nội lại ngập sau mưa lớn, loạt dự án chống úng ngàn tỉ gấp rút về đích

Hà Nội lại ngập sau mưa lớn, loạt dự án chống úng ngàn tỉ gấp rút về đích

(NLĐO)- Cơn mưa dông chiều tối 28-5 gây ngập úng song tại khu vực phía Tây thành phố - hàng loạt dự án thoát nước, hồ điều hòa vẫn đang thi công dang dở.

Sau vài trận mưa, quốc lộ 3.600 tỉ đồng lại hư hỏng nặng

(NLĐO) - Chỉ sau một vài trận mưa đầu mùa, Quốc lộ 19 đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai lại nát bét khiến giao thông đi lại khó khăn, người dân bức xúc.

Thời điểm TPHCM và Nam Bộ chấm dứt nắng nóng gay gắt, chính thức bước vào mùa mưa

(NLĐO) - Từ giữa cuối tháng 5, Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa diện rộng, đánh dấu thời điểm quan trọng.

Dự báo thời tiết TPHCM mưa dông Nam Bộ đợt mưa lớn
