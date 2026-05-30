Hôm nay, TPHCM và Nam Bộ có thể mưa suốt ngày

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (30-5), TPHCM và Nam Bộ xuất hiện mưa diện rộng với cường độ khá mạnh, nhiều nơi mưa kéo dài gần như suốt ngày.

Buổi sáng trời nhiều mây, mưa rào xuất hiện từ sớm, nhiều nơi mưa kéo dài ngắt quãng. Đến trưa và chiều, mưa tiếp tục duy trì trên diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to, khiến nền nhiệt giảm đáng kể.

Chiều tối và đêm, mưa dông tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa rất to, khả năng gây ngập úng tại các khu vực đô thị và vùng trũng thấp.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền Đông Nam Bộ dao động từ 28-30 độ C, miền Tây Nam Bộ từ 28-31 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày 30-5 đến ngày 31-5, khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40–80 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Từ đêm 31-5, mưa lớn trên khu vực có xu hướng giảm dần.

Theo cơ quan khí tượng, mưa dông ở TPHCM và Nam Bộ hình thành hôm nay do rãnh áp thấp đi qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam và hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh.

Tại TPHCM, từ khoảng 10 giờ sáng, mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa dông tại nhiều khu vực như Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định,... Dự báo trong 3 giờ tới, mưa dông tiếp tục mở rộng sang các khu vực lân cận, lượng mưa phổ biến 5-20 mm, có nơi trên 30 mm.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (từ 8-17 m/giây). Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường và khu dân cư thấp trũng.