Hơn 100 báo cáo khoa học chuyên sâu chia sẻ tri thức y khoa hiện đại

Ngày 15-3, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026.

Hội nghị lần này có sự tham dự của khoảng 900 đại biểu, trong đó có hàng trăm chuyên gia, giảng viên, bác sĩ đầu ngành đến từ nhiều bệnh viện lớn trên cả nước.

Với 108 báo cáo khoa học chuyên sâu, hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật quan trọng để chia sẻ tri thức y khoa hiện đại mà còn đánh dấu chặng đường phát triển và khẳng định uy tín của bệnh viện tại khu vực Tây Nguyên.

Hội nghị khoa học thường niên của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột là sự kiện khoa học trọng điểm thường niên được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung chuyên môn và công tác tổ chức.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ các cơ sở y tế uy tín như: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Bệnh viện Trung ương Huế…

Phát biểu khai mạc hội nghị, BS CKII Võ Minh Thành - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết với tinh thần đổi mới và phát triển bền vững, hội nghị khoa học thường niên tiếp tục khẳng định cam kết của bệnh viện trong việc tiên phong ứng dụng các kỹ thuật cao, cập nhật xu hướng y khoa hiện đại. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Hội nghị năm nay mang đến bức tranh toàn diện về những tiến bộ trong y học hiện đại, thông qua nhiều phiên chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực: Sản khoa - hỗ trợ sinh sản, can thiệp điện quang, gan – mật – tụy, ngoại khoa, nội khoa và hồi sức tích cực - chống độc…

Bên cạnh giá trị học thuật, hội nghị còn nhận được sự đồng hành của nhiều tập đoàn và công ty y tế – dược phẩm uy tín trong và ngoài nước.

Các gian hàng trưng bày thiết bị, vật tư y tế và công nghệ hiện đại đã mang lại góc nhìn trực quan về những tiến bộ trong lĩnh vực y học, đồng thời tạo cơ hội kết nối, hợp tác giữa các đơn vị y tế, doanh nghiệp và các chuyên gia.