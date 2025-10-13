HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hơn 100 tay vợt tranh tài Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia 2025

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Hơn 100 tay vợt tranh tài tại Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia 2025, hướng tới tấm vé dự SEA Games

Sáng 13-10, Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn NovaGroup tổ chức Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp NovaWorld 2025, một trong những hoạt động thể thao nổi bật thuộc Sports Festival 2025.

Diễn ra từ ngày 13-10 đến 19-10-2025 tại Cụm sân quần vợt NovaWorld Phan Thiet (tỉnh Lâm Đồng), giải đấu năm nay quy tụ hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp đến từ 14 đơn vị và CLB mạnh trên cả nước, hứa hẹn mang đến những trận cầu mãn nhãn và giàu cảm xúc.

Bước chạy đà cho SEA Games 33: Hơn 100 tay vợt tranh tài tại Phan Thiết - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định việc đăng cai giải đấu tầm cỡ quốc gia là bước quan trọng trong chiến lược phát triển thể thao, du lịch của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng năng động, hội nhập và giàu tiềm năng.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết dự kiến năm 2026, VTF tiếp tục đồng hành cùng NovaWorld Phan Thiết và tỉnh Lâm Đồng tổ chức khoảng 20/60 giải quần vợt chuyên nghiệp quốc gia và quốc tế tại đây, VTF cam kết sẽ nỗ lực đồng hành nhằm xây dựng Lâm Đồng trở thành "thủ đô" mới của quần vợt Việt Nam và Đông Nam Á.

Bước chạy đà cho SEA Games 33: Hơn 100 tay vợt tranh tài tại Phan Thiết - Ảnh 2.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị đồng hành, trưởng đoàn

Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia 2025 được tổ chức tại NovaWorld International Tennis Complex - hệ thống sân Tennis chuẩn quốc tế gồm 14 sân thi đấu Laykold, 4 sân có mái che di động và khu nhà câu lạc bộ hiện đại, được đầu tư theo chuẩn quốc tế.

"Tôi đến giải đấu năm nay với tinh thần thi đấu hết mình và quyết tâm bảo vệ danh hiệu vô địch. Tôi muốn tiếp tục cống hiến những trận đấu đẹp mắt cho người hâm mộ và hướng tới SEA Games 33 tháng 12-2025 tại Thái Lan cùng đội tuyển Việt Nam." - Vũ Hà Minh Đức, tay vợt số 1 Việt Nam, bày tỏ.

Bước chạy đà cho SEA Games 33: Hơn 100 tay vợt tranh tài tại Phan Thiết - Ảnh 3.

Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp NovaWorld 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 19-10-2025

Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia - Cúp NovaWorld 2025 là sự kiện quan trọng để tuyển chọn vận động viên đại diện Việt Nam tham dự SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12-2025.

Với tổng giá trị tiền thưởng lên đến 500 triệu đồng, giải Quần vợt Vô địch quốc gia - Cúp NovaWorld 2025 hứa hẹn bùng nổ với những pha bóng mãn nhãn, tinh thần thi đấu cao thượng và không khí thể thao cuồng nhiệt giữa không gian biển xanh – nắng vàng.

