Hơn 10.000 tỉ đồng đã về tay trái chủ trong vụ án kinh tế lớn nhất từ trước đến nay

Sau hơn 6 tháng kể từ khi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM ban hành Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699/QĐ-CTHADS ngày 16-6-2025, cơ quan thi hành án đã tổ chức 7 đợt chi trả tiền thi hành án trong vụ Trương Mỹ Lan, căn cứ trên các bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

Các bản án xác định bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỉ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu thuộc 6 mã trái phiếu đã được xét xử.



Vượt hơn 10.000 tỉ đồng

Sau 7 đợt chi trả, dòng tiền trở lại tay các trái chủ đã vượt mốc 10.000 tỉ đồng.

Lộ trình 7 đợt chi trả thi hành án vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Cụ thể, đợt chi trả đầu tiên (đợt chi trả lớn nhất) được thực hiện vào ngày 25-6-2025, với tổng số tiền hơn 7.464 tỉ đồng, tương ứng 24,8125% số tiền được thi hành án.

Sau đó, trong bối cảnh việc xác minh, xử lý và thẩm định giá tài sản tiếp tục được triển khai, THADS TPHCM lần lượt tổ chức các đợt chi trả tiếp theo.

Ngày 31-12-2025, THADS TPHCM thực hiện đợt chi trả thứ 7, chuyển hơn 697,3 tỉ đồng đến 42.491 trái chủ, với tỷ lệ chi trả 2,3406% trên số tiền được thi hành án của mỗi người.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà

Đối với 617 trái chủ chưa cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản, THADS TPHCM cho biết số tiền tương ứng đã được gửi tiết kiệm theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án. Song song đó, cơ quan này cũng thực hiện chi trả bổ sung cho những trường hợp hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án hoặc bổ sung hồ sơ hợp lệ của các đợt trước.

Sẽ tiếp tục chi trả

Theo THADS TPHCM, quá trình thi hành án vụ Trương Mỹ Lan vẫn đang được tiếp tục. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản liên quan, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng chuyển giao những khoản tiền đã bị phong tỏa theo phán quyết của tòa án. Khi có thêm nguồn thu, việc chi trả cho các trái chủ sẽ tiếp tục được thực hiện trong các đợt tiếp theo.