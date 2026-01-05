Vụ Trương Mỹ Lan: Hơn 42.000 trái chủ vừa nhận được bao nhiêu tiền trong đợt 7?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ Trương Mỹ Lan: Hơn 42.000 trái chủ vừa nhận được bao nhiêu tiền trong đợt 7?

Ý Linh

(NLĐO) - Hơn 697 tỉ đồng vừa được chi trả trong đợt thi hành án thứ 7 của vụ Trương Mỹ Lan.

Ngày 5-1, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết đã hoàn tất đợt chi trả thứ 7 trong quá trình tổ chức thi hành bản án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với tổng số tiền 697,3 tỉ đồng được chuyển đến 42.491 trái chủ.

Theo đó, số tiền trên được chi trả từ nguồn xử lý tài sản tiếp tục thu hồi sau các đợt trước, trên cơ sở các bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật. Tỉ lệ chi trả ở đợt này đạt 2,3406% trên số tiền được thi hành án của mỗi trái chủ.

Trước đó, THADS TPHCM đã tổ chức 6 đợt thanh toán, với tổng số tiền hơn 9.356 tỉ đồng. Riêng sau đợt 6, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm 704,1 tỉ đồng, tạo nguồn để thực hiện chi trả đợt 7 vào ngày 31-12-2025.

Đối với 617 trái chủ chưa cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản, THADS TPHCM cho biết số tiền thi hành án tương ứng đã được gửi tiết kiệm theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người được thi hành án. Song song đó, cơ quan này cũng thực hiện chi bổ sung cho các trường hợp chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án hoặc hoàn tất hồ sơ muộn ở các đợt trước.

Thi hành án vụ Trương Mỹ Lan: Gần 700 tỉ đồng tiếp tục được thu hồi - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Ảnh: Hoàng Triều

THADS TPHCM cho hay hiện đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản của bà Trương Mỹ Lan và những cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ liên quan; đồng thời yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao các khoản tiền bị phong tỏa theo các bản án đã tuyên. Khi có thêm nguồn thu, việc chi trả cho các trái chủ sẽ tiếp tục được thực hiện trong các đợt kế tiếp.

Cơ quan thi hành án cũng khuyến cáo người được thi hành án chỉ theo dõi thông tin từ các kênh chính thức, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc và không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp nhận thông tin sai lệch trong quá trình thi hành vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Tin liên quan

Xuất hiện thông tin giả mạo bán đấu giá tài sản thi hành án

Xuất hiện thông tin giả mạo bán đấu giá tài sản thi hành án

(NLĐO) – Tình trạng xuất hiện các thông tin giả mạo việc bán đấu giá tài sản thi hành án được đăng tải trên mạng xã hội, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hơn 43.000 trái chủ cần biết: Quy định thu phí thi hành án trong vụ Trương Mỹ Lan

(NLĐO) - Vì sao có sự khác nhau về thu án phí giữa các đợt chi trả và hơn 43.000 trái chủ trong vụ Trương Mỹ Lan cần lưu ý gì để tránh hiểu nhầm?

Bộ Tư pháp: Tài sản của ông Đinh La Thăng không đảm bảo để thi hành án

(NLĐO)- Đại diện Bộ Tư pháp đã thông tin về công tác thi hành án trong các vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng.

bất động sản gửi tiết kiệm thi hành án Trương Mỹ Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo