Hơn 117 triệu đồng giúp bé trai ở Đồng Tháp nuôi cha bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi

Ngày 6-11, tại khóm Vĩnh Hòa, phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), đại diện Báo Người Lao Động đã đến trao 117.282.000 đồng cho cha con cháu Nguyễn Thanh Bình (SN 2017; ngụ khóm Vĩnh Hòa, phường Sa Đéc).

Bé Thanh Bình luôn túc trực chăm sóc cho cha

Đây là số tiền do bạn đọc đóng góp giúp bé Thanh Bình sau bản tin "Nhói lòng cảnh bé trai 8 tuổi nuôi cha bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi" đăng trên Báo Người Lao Động Online ngày 26-10.

Được sự thống nhất của lãnh đạo UBND phường Sa Đéc, Báo Người Lao Động và chính quyền địa phương đã hỗ trợ ông Nguyễn Thanh Duy (cha của cháu Thanh Bình) mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sa Đéc.

Đại diện Báo Người Lao Động đến trao hơn 117 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ cha con cháu Thanh Bình

Trước đó, vào tháng 9-2024, đột nhiên ông Duy phát hiện bị nhiều bệnh hiểm nghèo như thoát vị đĩa đệm, khô tủy, suy thận, thoái hóa xương sống... Chẳng bao lâu, ông Duy hầu như luôn nằm một chỗ do bệnh ngày càng trở nặng.

Những ngày cha trở bệnh nặng phải nằm viện hay ở nhà, cháu Thanh Bình thường xuyên ở bên cạnh để chăm sóc. Ngoài ra, cháu còn đi xin cơm từ thiện, giặt quần áo cho cha.

Do mẹ bỏ đi từ năm mới lên 3 tuổi nên dù còn nhỏ nhưng bé Thanh Bình làm rất thuần thục những việc nhà như người lớn, từ nấu cơm đến giặt quần áo, giăng mùng… Mỗi khi nhắc đến mẹ, đôi mắt Bình đỏ hoe.

Vì luôn túc trực chăm sóc cho cha và do hoàn cảnh quá khó khăn nên Bình không được đi học. Cha con Bình hiện ở tạm trong cái chòi được dựng lên 4 mặt bằng tôn, trên lối đi của con hẻm cụt. Trong cái chòi chỉ vỏn vẹn có 1 chiếc giường nhỏ để cha con ăn, ngủ cùng nhau.

Nhận được số tiền từ bạn đọc Báo Người Lao Động giúp đỡ, đôi mắt cháu Thanh Bình sáng lên. Hay tin đại diện chính quyền địa phương cho biết sẽ sớm hỗ trợ thủ tục để được đi học lớp 1, Thanh Bình tỏ ra rất vui mừng.

Mới đây, Bình được một nhà hảo tâm tặng cho chiếc xe đạp cũ. "Mấy ngày qua, cháu dùng chiếc xe đạp này để đi mua đồ về nấu cơm cho cha. Sắp tới nếu được đi học, cháu sẽ chạy chiếc xe đạp này đến trường"- Bình khoe với mọi người.

Một nhà hảo tâm đến tặng bánh và sữa cho cháu Thanh Bình

Ông Nguyễn Hồng Huynh, Bí thư khóm Vĩnh Hòa, trân trọng cảm ơn Báo Người Lao Động đã luôn đồng hành, sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. "Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của báo không chỉ giúp gia đình anh Duy vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng" – ông Huynh bày tỏ.

Đại diện chính quyền địa phương đến tặng quà và ít tiền cho cha con cháu Thanh Bình

Cũng theo ông Huynh, địa phương sẽ giúp ông Duy quản lý sát sao số tiền mà bạn đọc Báo Người Lao Động giúp đỡ cháu Bình đi học và trang trải cuộc sống khó khăn của 2 cha con, để làm sao việc sử dụng số tiền này đúng mục đích.