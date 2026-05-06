HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hơn 1,2 ngàn tỉ đồng giải phóng mặt bằng tuyến metro nối sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Ước tính sơ bộ, tổng kinh phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án kéo dài metro về sân bay Long Thành là hơn 1,2 ngàn tỷ đồng.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa, Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính Thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành sẽ đi qua 5 phường: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước.

Hơn 1 , 2 ngàn tỉ Đồng cho Dự án kéo dài metro về sân bay Long Thành năm 2026 - Ảnh 1.

Dự án kéo dài metro Suối Tiên về sân bay Long Thành sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51

Theo khái toán sơ bộ, tổng kinh phí dự kiến cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án hơn 1,2 ngàn tỉ đồng.

Dự án qua 5 phường có chiều dài hơn 18 km, bề rộng dự kiến 17 m; dự kiến có 527 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 118 hộ thuộc diện giải tỏa trắng, phải bố trí tái định cư.

Tổng diện tích đất được tính toán bồi thường, hỗ trợ khoảng 161 ngàn m², chủ yếu là đất nông nghiệp và đất ở. Ngoài ra, khoảng 149 ngàn m² đất lâm trường, đất tổ chức và đất quốc phòng không thuộc diện bồi thường. Một số khu vực có số hộ dân bị tác động lớn là phường Phước Tân, Long Hưng và Tam Phước.

Đối với các hộ thuộc diện di dời, dự kiến bố trí tái định cư tại các khu tái định cư trên địa bàn, chủ yếu ở phường Phước Tân và Tam Phước. Bên cạnh tiền bồi thường, người dân còn được hỗ trợ thuê nhà tạm cư, ổn định đời sống, chuyển đổi nghề và các chi phí di chuyển.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa, đây mới là khái toán sơ bộ phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Sau khi kiểm đếm, lập phương án chi tiết, các chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ tiếp tục được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Cuối tháng 4-2026, tại Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai (nay là Thành phố Đồng Nai) khóa XI các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến sân bay Long Thành.

Theo đó, dự án có chiều dài khoảng 44,6km gồm 2 đoạn. Tổng mức đầu tư hơn 60.000 tỉ đồng.

Đoạn 1, từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh dài khoảng 7,4km; đoạn 2, từ Trung tâm hành chính tỉnh đến Sân bay Long Thành dài khoảng 37,2km. Dự án cũng đầu tư xây dựng nhà ga, depot và các công trình trên tuyến.

Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường, xã gồm: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Long Thành, Nhơn Trạch. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2030.

Dự án kéo dài tuyến metro sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông giữa TPHCM các phường nội ô thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.


Tin liên quan

Thủ tướng: Quyết đưa sân bay Long Thành vào khai thác năm 2026

Thủ tướng: Quyết đưa sân bay Long Thành vào khai thác năm 2026

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm tiến độ, kiên quyết đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác trong năm 2026.

Cận cảnh đường 10 làn xe kết nối sân bay Long Thành với TPHCM

(NLĐO)-Tỉnh lộ 25B với 10 làn xe, kết nối sân bay Long Thành với TPHCM qua cầu Cát Lái và Vành đai 3 TPHCM

Kết nối 2 sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất

Sử dụng phương tiện công cộng nhằm bảo đảm di chuyển thông suốt giữa 2 sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất là phương án đang được TP HCM tập trung triển khai

giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành tái định cư TPHCM metro Suối Tiên-sân bay Long Thành thành phố đồng nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo