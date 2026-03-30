Trong thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh sau buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài tới sân bay Long Thành, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và đơn vị tư vấn phối hợp làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan để rà soát, nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng về hướng tuyến, phương án kỹ thuật bố trí tuyến và ga đường sắt (đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) đi ngầm trong khu vực sân bay Long Thành.

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành vào cuối tháng 12-2025

Theo đó, việc tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch tại khu vực sân bay. Từ đó, kết nối đồng bộ, khả thi, phù hợp với lộ trình đầu tư giữa các loại hình đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị với các nhà ga của sân bay Long Thành.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu cần xác định công nghệ, tiêu chuẩn (bao gồm khổ ray, hệ thống thông tin tín hiệu…) của dự án để kết nối đồng bộ, đảm bảo khai thác hiệu quả, liên thông với tuyến metro số 1 và các tuyến đường sắt đô thị khác theo quy hoạch.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện dự án metro số 1 về hướng Đồng Nai, sân bay Long Thành theo điều kiện khẩn cấp đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận.

Cũng trong thông báo kết luận, Bộ Xây dựng đã có quyết định giao ACV làm chủ đầu tư 1,9 km trong sân bay Long Thành (giai đoạn 2).

Vì vậy, ACV cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sân bay theo đúng tiến độ cam kết và rà soát tổng thể phương án tổ chức giao thông kết nối bên trong và ngoài sân bay, kể cả hệ thống thu phí không dừng.

Đề nghị tỉnh Đồng Nai khẩn trương đầu tư tuyến đường 769E để hình thành tuyến kết nối từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, vành đai 4 TPHCM với sân bay Long Thành.

Việc kết nối trên phải phối hợp với ACV để nghiên cứu phương án kết nối nhằm hạn chế phương tiện tập trung vào tuyến T1, đảm bảo đồng bộ và tránh gây áp lực giao thông tại cửa ngõ phía đông sân bay Long Thành…

Thông báo kết luận cũng nêu rõ, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương nghiên cứu bổ sung 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai (Km1459) vào hồ sơ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía đông của Đồng Nai theo định hướng quy hoạch đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.