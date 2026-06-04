Khu vực biển ngoài khơi Bắc Gianh, nơi dự kiến tiếp nhận hơn 1,23 triệu m³ vật chất nạo vét từ Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc sông Gianh. Ảnh: AI

UBND tỉnh Quảng Trị vừa cấp giấy phép cho phép nhận chìm hơn 1,23 triệu m³ vật chất nạo vét xuống biển để phục vụ Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc sông Gianh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị cho phép Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện hoạt động nhận chìm tổng cộng 1.235.982,6 m³ vật chất nạo vét tại vùng biển ngoài khơi phường Bắc Gianh.

Kết quả phân tích cho thấy vật chất nạo vét chủ yếu gồm bùn, sét và cát; không bị ô nhiễm kim loại nặng, không chứa các hợp chất hữu cơ độc hại và đáp ứng các quy chuẩn về an toàn bức xạ. Khu vực được sử dụng để nhận chìm có diện tích khoảng 81 ha, nằm cách vị trí nạo vét từ 17 đến 18 km.

Theo phương án được phê duyệt, vật chất nạo vét sẽ được vận chuyển bằng 12 sà lan mở đáy có tải trọng từ 800 tấn trở lên cùng 6 tàu kéo công suất 1.200 CV. Khối lượng nhận chìm tối đa khoảng 13.100 m³ mỗi ngày bằng hình thức xả đáy. Thời hạn thực hiện hoạt động này là 24 tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các phương tiện vận chuyển, ghi chép toàn bộ quá trình nhận chìm để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, chủ dự án phải tổ chức quan trắc môi trường biển định kỳ, lấy mẫu phân tích chất lượng vật chất nhận chìm và báo cáo kết quả cho các cơ quan quản lý theo quy định.

Trường hợp xảy ra sự cố môi trường, tràn dầu, cháy nổ hoặc ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản, chủ dự án phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, tổ chức khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Giấy phép được cấp trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc sông Gianh đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt trước đó.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, trước khi lựa chọn phương án nhận chìm, cơ quan chức năng từng nghiên cứu sử dụng lượng vật chất nạo vét để bồi đắp các khu vực bờ biển bị sạt lở.

Tuy nhiên, phương án này không nhận được sự đồng thuận của người dân địa phương. Phương án tận dụng vật chất nạo vét để san lấp mặt bằng cũng được xem xét nhưng không khả thi do lượng bùn cát này bị nhiễm mặn, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhiều công trình xây dựng.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dù chi phí thực hiện cao hơn, phương án nhận chìm vẫn được đánh giá là phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tế của dự án.