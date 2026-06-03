Hàng chục phó giám đốc sở ở Quảng Trị dự kiến được điều động về cấp xã

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hàng chục phó giám đốc sở ở Quảng Trị dự kiến được điều động về cấp xã

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Quảng Trị đang rà soát số lượng lãnh đạo cấp phó tại các sở, ngành để xây dựng phương án điều động số phó giám đốc sở dôi dư về công tác tại cấp xã.

Hàng chục phó giám đốc sở Quảng Trị sẽ được điều động về cấp xã năm 2026 - Ảnh 1.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị hiện là 1 trong 3 Sở có nhiều phó giám đốc - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 3-6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết đang phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đánh giá số lượng lãnh đạo cấp phó tại các sở thuộc UBND tỉnh nhằm thực hiện Nghị định 370/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, các cơ quan chức năng đang thống kê số lượng lãnh đạo cấp phó tại từng sở, đối chiếu với định mức theo quy định để xây dựng phương án sắp xếp. Những trường hợp dôi dư sẽ được xem xét điều động về cấp xã nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Hiện Quảng Trị có 12 sở thuộc UBND tỉnh. Trong đó, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng là 3 đơn vị có số lượng lãnh đạo cấp phó nhiều nhất, với cùng 9 phó giám đốc sở.

Theo quy định tại Nghị định 370/2025/NĐ-CP, số lượng phó giám đốc tại các sở này phải giảm xuống còn tối đa 6 người.

Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, có 2 phó giám đốc dự kiến nghỉ hưu trong thời gian tới nên chỉ còn 1 trường hợp thuộc diện sắp xếp. Sở Xây dựng cũng có 1 lãnh đạo cấp phó sắp nghỉ hưu, dự kiến còn 2 trường hợp được điều động về cơ sở.

Riêng Sở Tài chính hiện có 9 phó giám đốc sau quá trình sắp xếp, hợp nhất cơ quan chuyên môn của 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trước đây. Hầu hết lãnh đạo cấp phó của sở này vẫn đang trong độ tuổi công tác.

Ngoài 3 đơn vị trên, một số sở khác ở Quảng Trị, như: Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng có số lượng lãnh đạo cấp phó cao hơn định mức và sẽ tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo quy định.

Theo tính toán sơ bộ, số lượng phó giám đốc sở thuộc diện điều động, bố trí lại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có thể lên tới vài chục người.

Nghị định 370/2025/NĐ-CP quy định số lượng phó giám đốc sở bình quân không quá 3 người mỗi sở. Đối với các địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính hoặc hợp nhất cơ quan chuyên môn, số lượng cấp phó được bố trí cao hơn trong giai đoạn chuyển tiếp nhưng phải thực hiện lộ trình giảm dần về đúng định mức.

Tin liên quan

Quảng Trị: Bí thư xã được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm cấp tỉnh

Quảng Trị: Bí thư xã được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm cấp tỉnh

(NLĐO) - Quảng Trị thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; ông Đỗ Văn Bình, Bí thư Đảng uỷ xã Cam Lộ, được bổ nhiệm giữ chức giám đốc.

Quảng Trị công bố quyết định về công tác cán bộ

(NLĐO) - Trong các quyết định nhân sự, đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX, tỉnh Quảng Trị đã bầu và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Quảng Trị phó giám đốc sở điều động cán bộ Sở Xây dựng Sở Tài chính cán bộ cấp xã nghị định 370 ĐIỀU ĐỘNG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VỀ XÃ TING GỌN BỘ MÁY
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo