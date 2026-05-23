Lưới bẫy đánh bắt chim trời xuất hiện trên cánh đồng Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Lưới bẫy đánh bắt chim trời xuất hiện trên cánh đồng Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tình trạng giăng lưới, đặt bẫy và sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim trời đang tái diễn tại một địa phương ở Quảng Trị.

- Ảnh 1.

Lực lượng công an thu gom, tiêu hủy các loại bẫy dùng đánh bắt chim trời

Ngày 23-5, Công an xã Bắc Trạch (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phát hiện, thu gom nhiều lưới giăng dùng để săn bắt chim trời tại khu vực cánh đồng thuộc thôn 1, xã Bắc Trạch.

Trước đó, qua tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xuất hiện các đối tượng lạ đến khu vực đồng ruộng để giăng lưới bẫy chim, lực lượng công an xã đã nhanh chóng tổ chức kiểm tra thực tế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt tấm lưới đã được giăng sẵn nhằm mục đích săn bắt chim trời. Toàn bộ số lưới vi phạm sau đó được thu gom, xử lý để ngăn chặn hành vi tận diệt chim hoang dã.

Theo Công an xã Bắc Trạch, việc săn bắt chim trời bằng lưới, bẫy và các thiết bị phát âm thanh dẫn dụ không chỉ tận diệt nhiều loài chim tự nhiên mà còn làm mất cân bằng hệ sinh thái, ảnh hưởng đến môi trường sống và đa dạng sinh học.

Công an xã Bắc Trạch cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, không tiếp tay và không tiêu thụ chim trời trái phép. Đồng thời, người dân cần chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Hàng trăm cò nhạn quý hiếm bất ngờ phủ kín cánh đồng ở Quảng Trị

Hàng trăm cò nhạn quý hiếm bất ngờ phủ kín cánh đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Đàn cò nhạn quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam thường xuất hiện vào sáng sớm và chiều muộn tại các cánh đồng ở xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị

Bóc mẽ sự thật phía sau cánh đồng quê ở Quảng Trị

(NLĐO) – Hàng loạt lưới, bẫy chim giăng kín đồng ruộng, ven sông Gianh ở xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được lực lượng công an tháo gỡ và tiêu hủy.

Chợ quê giữa cánh đồng "hot rần rần" đã hoạt động lại

(NLĐO)- Sau thời gian tạm ngưng để khắc phục các tồn tại, chợ quê giữa cánh đồng lúa An Nhứt (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đã hoạt động trở lại.

Quảng Trị động vật hoang dã hành vi vi phạm hệ sinh thái bảo vệ động vật hoang dã đánh bắt chim trời Công an xã Bắc Trạch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo