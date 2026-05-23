Lưới bẫy đánh bắt chim trời xuất hiện trên cánh đồng Quảng Trị

Lực lượng công an thu gom, tiêu hủy các loại bẫy dùng đánh bắt chim trời

Ngày 23-5, Công an xã Bắc Trạch (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phát hiện, thu gom nhiều lưới giăng dùng để săn bắt chim trời tại khu vực cánh đồng thuộc thôn 1, xã Bắc Trạch.

Trước đó, qua tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xuất hiện các đối tượng lạ đến khu vực đồng ruộng để giăng lưới bẫy chim, lực lượng công an xã đã nhanh chóng tổ chức kiểm tra thực tế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt tấm lưới đã được giăng sẵn nhằm mục đích săn bắt chim trời. Toàn bộ số lưới vi phạm sau đó được thu gom, xử lý để ngăn chặn hành vi tận diệt chim hoang dã.

Theo Công an xã Bắc Trạch, việc săn bắt chim trời bằng lưới, bẫy và các thiết bị phát âm thanh dẫn dụ không chỉ tận diệt nhiều loài chim tự nhiên mà còn làm mất cân bằng hệ sinh thái, ảnh hưởng đến môi trường sống và đa dạng sinh học.

Công an xã Bắc Trạch cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, không tiếp tay và không tiêu thụ chim trời trái phép. Đồng thời, người dân cần chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật.