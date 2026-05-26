Hơn 1,3 triệu lượt khách hàng tạm dừng, hủy giao dịch chuyển tiền sau khi nhận cảnh báo này

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hơn 1,3 triệu lượt khách hàng tạm dừng, hủy giao dịch chuyển tiền sau khi nhận cảnh báo này

Thái Phương

(NLĐO) - Hệ thống SIMO đã hỗ trợ cảnh báo đến hơn 4,2 triệu lượt khách hàng về các tài khoản đáng ngờ khi giao dịch trực tuyến, giảm nguy cơ bị mất tiền oan.

Đây là thông tin được ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, cho biết tại họp báo Ngày Tài chính số 2026, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và UBND TPHCM, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Văn phòng, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Sở Công Thương TPHCM và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức, chiều 26-5 ở TPHCM. 

Ông Tuấn cho biết Ngân hàng Nhà nước đã triển khai Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO). Đây là hệ thống cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của hệ thống SIMO, tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến. Qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Hơn 1 , 3 triệu khách hàng hủy giao dịch sau cảnh báo từ Tài chính số 2026 - Ảnh 2.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ về chương trình. Ảnh: Quang Định

Tính đến hết ngày 17-5, hệ thống SIMO đã hỗ trợ cảnh báo đến hơn 4,2 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,3 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 4.500 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, với chủ đề "Thanh toán thông minh - Thúc đẩy tài chính số", chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, còn hướng tới mục tiêu cao hơn là tài chính toàn diện. Từ đó, giúp mọi người dân, từ người dân thành thị đến tiểu thương tại các chợ truyền thống đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả nhất.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho rằng trong bối cảnh TPHCM được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, thì lĩnh vực công nghiệp - thương mại cũng gắn chặt với những chỉ tiêu rất cụ thể. Trong đó, ngành công thương đang tập trung phát triển hạ tầng, triển khai các giải pháp nhằm đưa TPHCM phát triển theo hướng mua sắm, tiêu dùng văn minh và hiện đại thông, thanh toán không tiền mặt, thanh toán số đáp ứng xu hướng đó.

Hơn 1 , 3 triệu khách hàng hủy giao dịch sau cảnh báo từ Tài chính số 2026 - Ảnh 3.

Đại biểu khảo sát các tiểu thương chợ Bến Thành đã ứng dụng mã QR trong thanh toán. Ảnh: Quang Định

Chương trình "Ngày Tài chính số 2026" diễn ra xuyên suốt từ tháng 5 đến tháng 9-2026 với nhiều hoạt động nổi bật. Mở đầu là chiến dịch Chuyển mã QR - Nhận đa lợi ích, triển khai tại các khu vực giao thương sôi động như chợ Bến Thành, phố ẩm thực Phan Xích Long… nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa thanh toán số, kết nối các giải pháp thanh toán thông minh, thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới và nâng cao trải nghiệm cho khách du lịch quốc tế.

Chương trình "Ngày Tài chính số 2026" là bước chuyển đổi quan trọng từ chương trình "Ngày không tiền mặt 16-6" - sáng kiến được khởi xướng từ năm 2019 nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Theo Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban tổ chức Ngày tài chính số 2026, sau 7 năm triển khai, chương trình đã góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, thúc đẩy thanh toán số trong đời sống hằng ngày và đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định 1813 của Chính phủ.

Hiện, thanh toán không dùng tiền mặt không còn chỉ là một phương thức giao dịch tiện lợi, mà đang trở thành nền tảng quan trọng để phát triển tài chính số, kinh tế số và xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện cho người dân và doanh nghiệp.

Tin liên quan

Thanh toán không tiền mặt có thêm đối thủ đáng gờm

Thanh toán không tiền mặt có thêm đối thủ đáng gờm

Việc Apple Pay gia nhập Việt Nam cho thấy tầm quan trọng và sự tăng trưởng nhanh chóng của thanh toán không dùng tiền mặt

Chính phủ đặt mục tiêu ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng

(NLĐO)- Theo chiến lược của Chính phủ, mọi người dân được tiếp cận toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

ACB cùng Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và NAPAS cập nhật tính năng cảnh báo trước khi giao dịch

(NLĐO) - Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo bằng AI ngày càng tinh vi, ACB thuộc nhóm ngân hàng đầu tiên cảnh báo việc nhận chuyển tiền có dấu hiệu gian lận.

ngân hàng ngân hàng nhà nước thanh toán không tiền mặt NAPAS ngày tài chính số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo