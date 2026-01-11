HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hơn 130 triệu đồng được quyên góp thiện nguyện ở THF-12

Tường Phước

(NLĐO) - Giải bóng đá vô địch Thanh Hoá miền Nam tranh Cúp Hoàng Nông mùa 12 (THF-12) bế mạc hôm 11-1 với chức vô địch thuộc về Nông Cống FC.

Hơn 130 triệu đồng được quyên góp thiện nguyện ở THF-12 - Ảnh 1.

THF-12 diễn ra từ ngày 7-12-2025 đến 11-1-2026 với 16 đội bóng tham dự. Vượt qua nhiều đội bóng mạnh, Nông Cống FC và TP Thanh Hóa FC góp mặt trong trận chung kết của giải đấu.

Trận chung kết diễn ra hôm 11-1 đầy kịch tính và quyết liệt. sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng. Được tập luyện bài bản và có nhiều năm chơi bóng cùng nhau, Nông Cống FC thể hiện sự đồng đều các tuyến, tấn công đa dạng để giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc là 3-1.

Hơn 130 triệu đồng được quyên góp thiện nguyện ở THF-12 - Ảnh 2.

Giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết, Nông Cống FC đăng quang giải đấu sau 12 năm chờ đợi. Đội TP Thanh Hóa trở thành á quân còn Thọ Xuân FC đoạt hạng Ba chung cuộc.

Bên cạnh những màn so tài đỉnh cao, Ban tổ chức Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam cũng kết hợp cùng CLB từ thiện Âm vang sông Mã xây dựng Nhà nhân ái cho hộ nghèo. Cụ thể, trận đấu thiện nguyện của giải đấu đã quyên góp tổng số tiền 132.100.999 đồng. 

Bên cạnh việc xây dựng Nhà nhân ái cho hộ nghèo, số tiền còn lại sẽ được trao cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão lụt tại huyện Nông Cống (cũ) trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.

Tin liên quan

Hơn 100 triệu đồng tiền thưởng tại Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam 2025

Hơn 100 triệu đồng tiền thưởng tại Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam 2025

(NLĐO) - Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam Tranh Cúp Hoàng Nông lần 12 năm 2025 (THF-12) đã khai mạc hôm 7-12 với những trận cầu kịch tính, chuyên môn cao

Ý nghĩa thiết thực tại Giải Bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam

(NLĐO) - Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam - Cúp Hoàng Nông mùa 12 năm 2025 (THF – 12) có 16 đội tranh tài, diễn ra từ ngày 7-12-2025 đến 11-1-2026

Nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam dự giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam tại TP HCM

(NLĐO) - Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam (THF - 10) Cup Đông Á Thanh Hóa lần 10 năm 2023 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 26-11 đến 31-12 trên sân bóng đá H2 Tân Sơn (Tân Bình, TP HCM).

bóng đá phong trào Giải bóng đá vô địch Thanh Hoá miền Nam THF-12 Cúp Hoàng Nông mùa 12
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo