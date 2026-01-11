Hơn 130 triệu đồng được quyên góp thiện nguyện ở THF-12

THF-12 diễn ra từ ngày 7-12-2025 đến 11-1-2026 với 16 đội bóng tham dự. Vượt qua nhiều đội bóng mạnh, Nông Cống FC và TP Thanh Hóa FC góp mặt trong trận chung kết của giải đấu.

Trận chung kết diễn ra hôm 11-1 đầy kịch tính và quyết liệt. sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng. Được tập luyện bài bản và có nhiều năm chơi bóng cùng nhau, Nông Cống FC thể hiện sự đồng đều các tuyến, tấn công đa dạng để giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc là 3-1.

Giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết, Nông Cống FC đăng quang giải đấu sau 12 năm chờ đợi. Đội TP Thanh Hóa trở thành á quân còn Thọ Xuân FC đoạt hạng Ba chung cuộc.

Bên cạnh những màn so tài đỉnh cao, Ban tổ chức Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam cũng kết hợp cùng CLB từ thiện Âm vang sông Mã xây dựng Nhà nhân ái cho hộ nghèo. Cụ thể, trận đấu thiện nguyện của giải đấu đã quyên góp tổng số tiền 132.100.999 đồng.

Bên cạnh việc xây dựng Nhà nhân ái cho hộ nghèo, số tiền còn lại sẽ được trao cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão lụt tại huyện Nông Cống (cũ) trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.