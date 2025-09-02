HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hơn 1.300 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe được hỗ trợ y tế kịp thời trong A80

N.Dung

(NLĐO) - Trong đại lễ diễu binh, diễu hành A80, 1.315 trường hợp được hỗ trợ y tế, trong đó 113 ca nặng phải chuyển viện.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chiều 2-9 đã thông tin về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (Đại lễ A80).

Hỗ trợ y tế khẩn cấp cho 1.315 trường hợp trong đại lễ A80- Ảnh 1.

Nhiều người ngất xỉu, mệt lả phải nhập viện cấp cứu khi chờ xem diễu binh A80. Ảnh: Thùy Linh

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết 211 tổ y tế với hơn 1.000 nhân viên y tế, hơn 130 xe cứu thương đã được huy động phục vụ Đại lễ A80, nhằm đảm bảo công tác sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân tham gia Đại lễ A80.

Trong ca trực từ 22 giờ ngày 1-9 đến hết trưa 2-9, đã có hơn 1.315 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe cần sự hỗ trợ chăm sóc y tế, 113 trường hợp nặng được chuyển đến các bệnh viện.

Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí 664 trường hợp, trong đó 75 ca nặng được chuyển viện để tiếp tục điều trị. Lực lượng quân y xử trí 301 trường hợp, có 27 ca nặng được chuyển viện.

Khối y tế công an tiếp nhận 317 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp nặng/phải chuyển viện.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 ca. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 26 trường hợp, trong đó có 1 ca nặng. Trong số các ca này có 12 ca là đại biểu, 5 ca ở khối phục vụ, 7 ca ở khối đứng và 2 ca từ người dân.

Các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Tim Hà Nội, Đa khoa Xanh Pôn đã kịp thời tiếp nhận, xử lý và theo dõi sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia sự kiện. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng, tất cả trường hợp đều được chăm sóc y tế kịp thời, đảm bảo an toàn.

"Đến thời điểm này, ngành Y tế đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác y tế chu đáo, chăm sóc y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tham gia đại lễ" - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Hà Anh Đức cho biết vào đầu giờ chiều 2-9.

Tin liên quan

Cài ứng dụng A80 để nhận hỗ trợ y tế trong đại lễ Quốc khánh 2-9

Cài ứng dụng A80 để nhận hỗ trợ y tế trong đại lễ Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Ngành y tế huy động hàng ngàn nhân lực ứng trực dịp Quốc khánh 2-9, khuyến cáo người dân cài ứng dụng A80 để nhận hỗ trợ nhanh chóng.

Bệnh nhân ngồi xe lăn, đeo dây truyền háo hức xem trực tiếp lễ diễu binh

(NLĐO) - Dù ngồi xe lăn hay mang vết thương, nhiều bệnh nhân vẫn háo hức theo dõi lễ diễu binh, diễu hành, hòa nhịp cùng y, bác sĩ trong ngày Quốc khánh 2-9.

Khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành "tỏa sáng" trong sự hân hoan của người dân

(NLĐO) - Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, các đội hình diễu binh, diễu hành lần lượt tỏa ra khắp tuyến phố trong sự chào đón hân hoan của người dân.

khám chữa bệnh y tế A80 cấp cứu khi xem A80 diễu binh diễu hành sở y tế lễ kỷ niệm hỗ trợ y tế
    Thông báo