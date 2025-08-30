Gần 500 người được hỗ trợ y tế trong buổi tổng duyệt A80

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Gần 500 người được hỗ trợ y tế trong buổi tổng duyệt A80

D.Thu

(NLĐO) - Trong buổi tổng duyệt A80 sáng 30-8, gần 500 trường hợp được hỗ trợ y tế, trong đó 40 ca nặng phải chuyển viện kịp thời.

Bộ Y tế chiều 30-8 cho biết trong buổi tổng duyệt cấp Nhà nước sự kiện A80, các lực lượng y tế quân - dân - y đã phối hợp chặt chẽ, xử trí 484 trường hợp cần hỗ trợ.

Gần 500 người được hỗ trợ y tế trong buổi tổng duyệt A80 - Ảnh 1.

Một trường hợp được hỗ trợ y tế trong buổi tổng duyệt sự kiện A80. Ảnh: Bộ Y tế

Theo đó, công tác y tế được triển khai đồng bộ giữa các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Cục Y tế (Bộ Công an).

Báo cáo thống kê cho thấy trong tổng số ca được xử trí là 484 trường hợp, có 40 ca nặng phải chuyển viện kịp thời.

Riêng lực lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí tổng cộng 213 trường hợp, trong đó có 19 ca được xác định nặng và chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Lực lượng quân y đã tiếp nhận xử trí 95 trường hợp, trong đó có 14 ca chuyển viện gồm 1 ca được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 và 13 ca vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Khối y tế công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội;

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận xử lý 10 trường hợp, trong đó 3 ca nặng được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải chuyển viện. Các bệnh nhân gồm 1 chiến sĩ trong đội diễu binh, 1 cựu quân nhân và 13 người dân. Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng.

Các bệnh viện tuyến cuối thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội như Bạch Mai, Việt Đức, Tim Hà Nội và Đa khoa Xanh pôn đã kịp thời tiếp nhận, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia, theo dõi buổi tổng duyệt; góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.

Trước đó, chiều 29-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã kiểm tra, rà soát công tác y tế tại Quảng trường Ba Đình và các điểm liên quan.

img

Lãnh đạo Bộ Y tế nghe báo cáo từ đại diện lán y tế của Cục Y tế Công an phục vụ sự kiện A80. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Để phục vụ sự kiện A80, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch số 1105 bao quát tất cả lĩnh vực y tế, từ an toàn thực phẩm, phòng chống dịch đến ứng phó các tình huống khẩn cấp, kể cả thảm họa.

Bộ Y tế huy động chuyên gia, y bác sĩ từ các bệnh viện đầu ngành. Tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế A80, hệ thống chỉ huy và tiếp nhận thông tin được thiết lập đầy đủ; 2 đường dây điện thoại hữu tuyến, máy tính, bản đồ số GPS, màn hình theo dõi diễn biến lễ diễu binh và hệ thống bộ đàm.

Cùng đó, phòng tiếp nhận thông tin gồm 12 người trực tổng đài, có điện thoại dự phòng. Trung tâm bố trí 5 xe cấp cứu và 10 xe tại các tổ y tế, sẵn sàng phục vụ.

Sở Y tế Hà Nội phân công 370 cán bộ y tế, thành lập 94 tổ công tác (51 tổ trực lưu động, 37 kíp xe cứu thương, 3 tổ an toàn thực phẩm, 3 tổ phòng chống dịch). Mỗi bệnh viện bố trí 5–10 giường bệnh sẵn sàng thu dung bệnh nhân và 1 đội cấp cứu với xe cứu thương.

Tin liên quan

Hàng ngàn nhân viên y tế phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

Hàng ngàn nhân viên y tế phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

(NLĐO) - Bộ Y tế huy động hàng ngàn nhân viên, lập hàng trăm đội ứng trực y tế phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.

Toàn cảnh tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

(NLĐO) - Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng ngày 30-8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đại gia đình 20 người với mâm cỗ đủ xôi, gà trên vỉa hè chờ tổng duyệt diễu binh A80

(NLĐO)- Vào 6 giờ 30 phút ngày 30-8, sẽ bắt đầu Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Bộ Y tế Bộ Công an công tác y tế A80 diễu binh diễu hành cấp cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo