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Thời sự

Hơn 141 tỉ đồng cho 20.000 mốc bảo vệ sông, kênh, rạch ở TPHCM

PHƯƠNG LY

(NLĐO) - TPHCM sẽ đầu tư hơn 141 tỉ đồng để cắm khoảng 20.000 mốc hành lang bảo vệ trên 55 tuyến sông, kênh, rạch trong giai đoạn 2026-2029

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch và hồ công cộng trên địa bàn thành phố.

TPHCM cắm 20.000 mốc bảo vệ 55 tuyến sông, kênh, rạch - Ảnh 1.

TPHCM sẽ cắm 20.000 mốc mới trên 55 tuyến sông, kênh, rạch với tổng chiều dài khoảng hơn 515 km. Trong ảnh: Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đang được đẩy nhanh thi công

Dự án nhằm triển khai hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng, đặc biệt đối với các tuyến thủy nội địa có chức năng giao thông thủy chủ yếu. 

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; chủ động phòng chống, ứng phó các sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân sinh sống ven sông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Theo UBND TPHCM, việc cắm mốc sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng xây dựng, san lấp lấn chiếm đất hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; bảo vệ sự ổn định của bờ và làm cơ sở cho công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ gây sạt lở hoặc ảnh hưởng đến các công trình bảo vệ bờ hiện hữu.

Dự án cũng hướng đến việc tạo quỹ đất để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc các tuyến sông, kênh, rạch như đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, công trình điện, thông tin liên lạc, công trình chống sạt lở, thủy lợi, giao thông cùng các công trình công cộng, công viên và cây xanh, góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị.

Theo quy mô dự kiến, thành phố sẽ thực hiện cắm mốc trên 55 tuyến sông, kênh, rạch với tổng chiều dài tuyến khoảng 515,9 km. Tổng chiều dài mép bờ cao khoảng 849,8 km, được cắm mốc ở cả hai bên bờ với khoảng 20.000 mốc giới.

Danh mục các tuyến được cắm mốc gồm nhiều tuyến sông, kênh, rạch quan trọng như sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Soài Rạp, sông Lòng Tàu, sông Vàm Thuật - Bến Cát - Trường Đay - Tham Lương - Nước Lên, rạch Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tàu Hũ - Lò Gốm, kênh Thanh Đa, sông Cần Giuộc cùng nhiều tuyến khác trên địa bàn TP HCM.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 141 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Địa điểm thực hiện trải rộng trên các phường, xã của TPHCM. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

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TPHCM sông Lòng Tàu sông Vàm Thuật kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên cắm mốc kênh rạch
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