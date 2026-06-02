TPHCM: Bàn giao mặt bằng Bình Quới - Thanh Đa trong tháng 10

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa.
Theo đó, kế hoạch gồm 20 bước và đến nay đã hoàn thành bước thứ 5 là gửi thông báo thu hồi đất. Đơn vị chức năng đang tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.
Trước ngày 20-6 hoàn thành xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất để xác định người sử dụng đất đủ hay không đủ điều kiện bồi thường.
Ngày 15-10 hoàn thành vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Trước ngày 31-10, bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho nhà đầu tư; quản lý quỹ đất đã được thu hồi.
Nhà đầu tư là liên danh Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long và Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo kế hoạch. Đồng thời, bảo đảm chuyển kinh phí đầy đủ, kịp thời theo tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.
Nhà đầu tư chủ động phối hợp với UBND phường Bình Quới, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TPHCM thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.
