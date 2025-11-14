HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Metro số 2: Thi công đêm, chuẩn bị khởi công tháng 1-2026

Ngọc Quý

(NLĐO) - Tối 13-11, TP HCM đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật metro số 2, chuẩn bị khởi công đầu năm 2026, giảm tải giao thông khu trung tâm.

Tối 13-11, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM, dẫn đầu đoàn công tác khảo sát hiện trường, kiểm tra tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tại khu vực ga Bảy Hiền, một trong những điểm thi công trọng yếu của dự án.

- Ảnh 1.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM chia sẻ tại buổi khảo sát

Di dời hạ tầng metro số 2 đạt 70%

Tuyến metro số 2 có chiều dài hơn 11 km, bắt đầu từ giao lộ Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi (phường Bến Thành) và kết thúc tại depot Tham Lương (phường Đông Hưng Thuận). Trong đó, đoạn ngầm dài hơn 9 km, đoạn trên cao gần 1 km và phần rẽ vào depot dài 0,9 km. Tuyến có 10 nhà ga (9 ga ngầm, 1 ga trên cao) với tổng mức đầu tư hơn 47.800 tỉ đồng.

- Ảnh 2.

Quá trình thi công diễn ra trong điều kiện đô thị chật hẹp, đặc biệt trên các tuyến Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh, nơi mật độ phương tiện luôn cao

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, công tác di dời và tái lập hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống điện, cấp thoát nước, viễn thông, chiếu sáng, cây xanh và đèn tín hiệu giao thông trên toàn tuyến. Đây được xem là "bước đệm" bắt buộc trước khi khởi công phần ngầm.

Di dời hạ tầng kỹ thuật metro số 2 đạt 70% - CLIP: NGỌC QUÝ

Quá trình thi công diễn ra trong điều kiện đô thị chật hẹp, đặc biệt trên các tuyến Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh, nơi mật độ phương tiện luôn cao. Nhiều hạng mục hạ tầng thuộc các đơn vị quản lý khác nhau khiến công tác điều phối gặp khó khăn, trong khi các công trình ngầm, đường ống, cáp điện chằng chịt làm việc xử lý hiện trường và thỏa thuận kỹ thuật mất nhiều thời gian.

Đến nay, khối lượng thi công lũy kế đạt khoảng 70%, một số ga đã hoàn thành toàn bộ. Ban quản lý cho biết các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ, dự kiến hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật vào cuối năm 2025, tạo nền tảng cho việc khởi công phần ngầm đầu năm 2026.

Mạng lưới metro liên vùng 2030

Ông Phan Công Bằng cho biết đơn vị đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công tuyến metro số 2 sớm hơn kế hoạch khoảng một năm. "Sau khi Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo TP yêu cầu "tấn công tuyến metro số 2 trước Đại hội Đảng toàn quốc", chúng tôi xác định đây là áp lực lớn nhưng cũng là động lực để tăng tốc" - ông Phan Công Bằng chia sẻ.

- Ảnh 3.

Đến nay, khối lượng thi công di dời hạ tầng kỹ thuật lũy kế đạt khoảng 70%, một số ga đã hoàn thành toàn bộ

Hiện UBND TP đã được trình hồ sơ chấp thuận công nghệ và khung tiêu chuẩn, dự kiến phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 15-12 để lựa chọn nhà thầu EPC, hướng tới khởi công tuyến chính vào ngày 15-1-2026.

Tuyến metro số 2 có điều kiện thi công phức tạp do phần lớn đi ngầm trong khu dân cư đông đúc. Các gói thầu di dời hạ tầng chủ yếu thi công ban đêm, từ 23 giờ đến 4 giờ sáng, nên chịu ảnh hưởng bởi thời tiết và lưu lượng xe. Nếu mọi việc thuận lợi, các gói thầu chính sẽ khởi công đầu năm 2026, thời gian thi công dự kiến 57 tháng.

- Ảnh 4.

Nhiều hạng mục hạ tầng thuộc các đơn vị quản lý khác nhau khiến công tác điều phối gặp khó khăn, trong khi các công trình ngầm, đường ống, cáp điện chằng chịt làm việc xử lý hiện trường và thỏa thuận kỹ thuật mất nhiều thời gian

Khi hoàn thành, tuyến metro số 2 sẽ giảm đáng kể áp lực giao thông trên trục Cách Mạng Tháng 8 – Trường Chinh, kết nối trung tâm TP khu vực Tây Bắc, đồng thời liên thông với tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), hình thành mạng lưới metro kết nối vùng đô thị mở rộng.

Về vốn đầu tư, ông Phan Công Bằng cho biết giai đoạn 2026 – 2030, ngân sách trung ương dự kiến bố trí 209.000 tỉ đồng cho phát triển hệ thống đường sắt đô thị, trong đó riêng tuyến metro số 2 cần khoảng 10.000 tỉ đồng mỗi năm để bảo đảm tiến độ.

- Ảnh 5.

Tuyến metro số 2 có điều kiện thi công phức tạp do phần lớn đi ngầm trong khu dân cư đông đúc.

Song song đó, TP HCM đang chuẩn bị triển khai tuyến metro số 6, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất – Phạm Văn Đồng – Vành đai 2 – Long Thành, nhằm tăng khả năng kết nối vùng và giảm tải giao thông khu vực Đông Bắc TP.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, các tuyến metro khác như tuyến số 3 (An Hạ – Hiệp Bình Phước) và các nhánh nối Hiệp Bình Phước – Thủ Đức, Bến xe Suối Tiên – TP mới Bình Dương cũng được đưa vào kế hoạch giai đoạn tới, hướng đến mục tiêu hình thành mạng lưới metro liên vùng đồng bộ trong thập niên 2030.

Metro số 2 đang rất gần

Metro số 2 đang rất gần

Sau 60 ngày đêm thi đua, tuyến metro số 2 sẽ đứng trước bước ngoặt mới. Đây cũng là dấu ấn cho toàn hệ thống đường sắt đô thị của TP HCM về tiền lệ nỗ lực

60 ngày đêm quyết liệt vì mục tiêu khởi công metro số 2

(NLĐO) - Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM phát động thi đua 60 ngày đêm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm tuyến metro số 2.

Dời hạng mục xương sống metro số 2: Khó cỡ nào cũng phải xong!

(NLĐO) - TP HCM dự kiến hoàn tất di dời hạ tầng tuyến metro số 2 trong năm nay, tạo điều kiện khởi công đồng loạt các gói thầu chính vào năm 2026.

