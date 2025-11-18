HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất tăng vốn, bổ sung kết nối đối với metro 2

ĐAN QUẾ

(NLĐO) - TP HCM đề xuất tăng vốn metro số 2 lên hơn 52.000 tỉ đồng, mở rộng tuyến thêm 200 m và bổ sung nhiều hạng mục để tăng kết nối với metro và 2 sân bay.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) vừa được Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM (MAUR) đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 52.000 tỉ đồng, tăng hơn 4.100 tỉ so với dự toán đã phê duyệt trước đây. Cùng với việc tăng vốn, dự án được đề nghị mở rộng phạm vi, bổ sung hàng loạt hạng mục mới để đồng bộ kết nối với các tuyến metro và 2 sân bay của khu vực.

Metro số 2 tăng vốn, bổ sung kết nối - Ảnh 1.

Tuyến metro số 2 đã đạt 70% khối lượng di dời hạ tầng kỹ thuật

Theo báo cáo MAUR gửi UBND TP HCM và Sở Xây dựng, quy mô dự án được cập nhật nhằm bảo đảm liên thông giữa metro số 2 với metro số 1 tại ga Bến Thành, cũng như kết nối với các tuyến dự kiến hình thành trong tương lai. Depot Tham Lương cũng được điều chỉnh phạm vi để phù hợp với kế hoạch nối sang tuyến metro số 6.

Chiều dài toàn tuyến sau khi cập nhật là 11,269 km, tăng thêm khoảng 200 m. Trong đó, gần 9,3 km đi ngầm, hơn 260 m đoạn chuyển tiếp, gần 850 m đi trên cao và gần 1 km dẫn vào depot. Toàn tuyến sẽ có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao cùng một depot đặt tại Tham Lương.

Một điểm nhấn quan trọng của lần điều chỉnh này là phương án kết nối hàng không. Metro số 2 được thiết kế để trung chuyển với metro số 6 tại ga Bà Quẹo và kết nối với tuyến Thủ Thiêm – Long Thành tại ga Thủ Thiêm. Khi các tuyến đồng bộ, hành khách có thể di chuyển giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành bằng hệ thống đường sắt đô thị.

Trong giai đoạn metro số 6 chưa vận hành, hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất được bố trí trung chuyển bằng xe buýt đến ga ST9 – Bà Quẹo để tiếp cận metro số 2.

Đối với hướng kết nối từ trung tâm TP HCM ra sân bay Long Thành, metro số 2 sẽ khai thác liên thông với tuyến Thủ Thiêm – Long Thành. Thời gian hành trình từ ga Bến Thành đến sân bay dự kiến không vượt quá 40 phút – tương đương mức trung bình tại các đô thị lớn trên thế giới.

Về công nghệ, dự án được rà soát và cập nhật theo tiêu chuẩn hiện hành, thay thế thiết kế cũ đã lập hơn một thập kỷ trước. Dự báo lưu lượng hành khách cũng được nâng lên đáng kể: giờ cao điểm năm 2030 dự kiến đạt khoảng 11.800 người mỗi hướng, tăng lên 28.500 vào năm 2040 và hơn 40.500 vào năm 2060. Quy mô đoàn tàu khai thác theo đó cũng được điều chỉnh, giai đoạn đầu chạy 14 đoàn (3 toa), sau đó nâng lên 16 và tiến tới 22 đoàn (6 toa).

MAUR cho biết việc tăng tổng mức đầu tư xuất phát từ yêu cầu bổ sung hạng mục kết nối với metro số 1 tại Bến Thành, chuyển đổi hình thức vốn từ ODA sang ngân sách TP, cập nhật công nghệ và biến động giá nguyên vật liệu từ năm 2019 đến nay. Bên cạnh đó là yêu cầu bảo đảm tiến độ hoàn thành vào năm 2030.

Dự án kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông công cộng quan trọng từ trung tâm TP qua Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh đến Tham Lương, góp phần giảm ùn tắc, cải thiện an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng môi trường đô thị.

TP HCM ấn định ngày khởi công tuyến metro số 2

TP HCM ấn định ngày khởi công tuyến metro số 2

(NLĐO) - TP HCM đặt mục tiêu khởi công tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương vào tháng 1-2026, đẩy nhanh hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị thành phố.

60 ngày đêm quyết liệt vì mục tiêu khởi công metro số 2

(NLĐO) - Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM phát động thi đua 60 ngày đêm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm tuyến metro số 2.

Metro số 2 đang rất gần

Sau 60 ngày đêm thi đua, tuyến metro số 2 sẽ đứng trước bước ngoặt mới. Đây cũng là dấu ấn cho toàn hệ thống đường sắt đô thị của TP HCM về tiền lệ nỗ lực

đường sắt đô thị tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
    Thông báo