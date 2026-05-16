Hơn 200 học sinh nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Lai Châu điều tra nguyên nhân vụ hơn 200 học sinh địa phương nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ hái ngoài tự nhiên.

Theo báo cáo của UBND xã Tủa Sín Chải, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 14-5, tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Làng Mô (tỉnh Lai Châu) phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng.

Tính đến 21 giờ cùng ngày, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc do ăn quả lạ là 206 em; trong đó có 35 học sinh của 2 trường nói trên có triệu chứng nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ để điều trị và theo dõi.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lai Châu khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đồng thời, ngành y tế địa phương cần phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc; tăng cường theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện các trường hợp tương tự.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu địa phương phối hợp ngành giáo dục tuyên truyền, nâng cao kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm; các trường học chủ động phương án phòng chống ngộ độc, đặc biệt là xử trí sự cố ngộ độc tập thể tại bếp ăn trường học.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường cảnh báo nguy cơ ngộ độc do sử dụng quả lạ và các loài thực vật chứa độc tố tự nhiên; khuyến cáo người dân không ăn động vật hoang dã, thực vật lạ khi chưa rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.

Người dân khi xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân, nôn, đau bụng, khó thở… cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.