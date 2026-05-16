HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hơn 200 học sinh nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ

N.Dung

(NLĐO) - Hàng trăm học sinh tại 2 trường phổ thông dân tộc bán trú ở Làng Mô phải nhập viện, nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Lai Châu điều tra nguyên nhân vụ hơn 200 học sinh địa phương nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ hái ngoài tự nhiên.

Hơn 200 học sinh nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ - Ảnh 1.

Quả lạ nghi khiến nhiều học sinh bị ngộ độc. Ảnh: Internet

Theo báo cáo của UBND xã Tủa Sín Chải, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 14-5, tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Làng Mô (tỉnh Lai Châu) phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng.

Tính đến 21 giờ cùng ngày, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc do ăn quả lạ là 206 em; trong đó có 35 học sinh của 2 trường nói trên có triệu chứng nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ để điều trị và theo dõi.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lai Châu khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đồng thời, ngành y tế địa phương cần phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc; tăng cường theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện các trường hợp tương tự.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu địa phương phối hợp ngành giáo dục tuyên truyền, nâng cao kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm; các trường học chủ động phương án phòng chống ngộ độc, đặc biệt là xử trí sự cố ngộ độc tập thể tại bếp ăn trường học.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường cảnh báo nguy cơ ngộ độc do sử dụng quả lạ và các loài thực vật chứa độc tố tự nhiên; khuyến cáo người dân không ăn động vật hoang dã, thực vật lạ khi chưa rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.

Người dân khi xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân, nôn, đau bụng, khó thở… cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Tin liên quan

46 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

46 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

((NLĐO) - 46 người, chủ yếu là học sinh, nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Quảng Trị. Cơ quan chức năng đang điều tra nguồn thực phẩm.

Cảnh báo ngộ độc từ những cây cảnh "ngắm thì đẹp, chạm thì nguy" trong vườn nhà

(NLĐO) - Hai trẻ ở Vĩnh Long nhập viện vì nuốt phải mủ hoa sứ, gióng lên cảnh báo về những cây cảnh quen thuộc trong vườn nhà tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc.

Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ nghi ngộ độc ở TPHCM

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị TPHCM khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm khiến 25 người nhập viện.

ngộ độc học sinh ngộ độc học sinh Cục An toàn thực phẩm nghi ngộ độc quả lạ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo