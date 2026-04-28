Sức khỏe

Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ nghi ngộ độc ở TPHCM

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị TPHCM khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm khiến 25 người nhập viện.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận).

Nghi 25 học sinh ngộ độc thực phẩm ở TP HCM - Ảnh 1.

Suất ăn bán trú tại trường học. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 25 đến 27-4, một số bệnh viện trên địa bàn TPHCM tiếp nhận 25 trường hợp có biểu hiện rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt, nghi liên quan đến bữa ăn tại trường.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các bệnh viện tập trung nguồn lực điều trị, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng người bệnh. Đồng thời, cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định cơ sở cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM được đề nghị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, đặc biệt với bếp ăn tập thể; nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác này.

Các đơn vị liên quan phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể.

Cùng với đó, ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, nhất là với bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố, trong khuôn khổ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến vụ việc, báo cáo nhanh theo quy định, chủ động cung cấp thông tin và sớm công khai kết quả điều tra.

Trước đó, theo Sở Y tế TPHCM, từ 25 đến trưa 27-4, bốn bệnh viện đã tiếp nhận 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, trong đó 23 học sinh và 2 bảo mẫu.

Các bệnh nhân chủ yếu có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, một trường hợp nặng từng phải thở máy nhưng đã qua cơn nguy kịch. Hiện đa số ca bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị nội trú.

Tin liên quan

TP HCM: 25 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, có ca thở máy

(NLĐO) - Ghi nhận thông tin từ 4 bệnh viện trên địa bàn TPHCM cho thấy có tổng số 25 học sinh bị đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt

Ngộ độc thực phẩm tăng, siết bếp ăn tập thể và hàng quán

(NLĐO) - Ngộ độc thực phẩm có xu hướng tăng đầu năm 2026, cơ quan chức năng tăng kiểm tra bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

TPHCM: Tình trạng học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây hiện ra sao?

(NLĐO) - Kết quả xét nghiệm 190 ca vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, TPHCM cho thấy nhiều mẫu dương tính Samonella.

