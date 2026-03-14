Các cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đi bầu cử sớm

Cần Thơ:

Sáng 14-3, tại Tổ bầu cử số 23, cử tri là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự phường Cái Khế đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra tại điểm bỏ phiếu

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những người tiêu biểu về đức và tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ.

Theo quy định, ngày 15-3 là ngày cử tri cả nước tham gia bầu cử. Tuy nhiên, để góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian bầu cử, Công an TP Cần Thơ đã đề xuất và được cấp có thẩm quyền cho phép toàn bộ lực lượng công an thành phố nói chung và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố được bầu cử sớm hơn 1 ngày.

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử phường Cái Khế, Tổ bầu cử số 23 tại Công an TP Cần Thơ có 2.049 cử tri, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng các đơn vị thuộc công an thành phố đóng quân trên địa bàn phường; cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng tại Công an phường Cái Khế…

Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 17, Công an phường An Bình

Đắk Lắk:

Sáng cùng ngày, các đơn vị thuộc các lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử cả nước.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tổ chức bầu cử sớm

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk), khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng. Các bước kiểm tra thùng phiếu, phát phiếu, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định.

Hoạt động bỏ phiếu được tiến hành nhanh gọn, 100% cử tri của đơn vị đã tham gia bỏ phiếu.

Hạ sĩ Bùi Thanh Bình, Đội kiểm soát hành chính - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, cho biết đây là lần đầu tiên anh được tham gia bỏ phiếu ở đồn biên phòng nên cảm thấy rất háo hức. Anh đã tìm hiểu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để bỏ phiếu.

Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức bầu cử sớm

Theo Trung tá Trần Minh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Các cử tri của đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, có tài.

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, từ sáng sớm 14-3, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại điểm bỏ phiếu. Tại hội trường Công an tỉnh Đắk Lắk, các cử tri là cán bộ, chiến sĩ lần lượt bỏ phiếu theo đúng quy định.

Đại úy Phạm Thị Thu Thảo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết chị cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Qua đó, lựa chọn những đại biểu ưu tú tham gia xây dựng quê hương, đất nước. Ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu sớm, chị và đồng đội trực 100% quân số để bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ ngày hội lớn của toàn dân.

Lâm Đồng:

Sáng 14-3, tỉnh Lâm Đồng đồng loạt tổ chức khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 đồn Biên phòng khu vực thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và 2 Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động trên địa bàn.



Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Đắk M'Bai thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu cử trong sáng 14-3.

Các điểm tổ chức bầu cử sớm gồm: khu vực bỏ phiếu số 37 - đồn Biên phòng Nậm Na, đồn Biên phòng Đắk Ken (xã Đắk Wil); khu vực bỏ phiếu số 20 - đồn Biên phòng Đắk Đam (xã Thuận An); khu vực bỏ phiếu số 21 - đồn Biên phòng Đắk M'Bai (xã Thuận An); khu vực bỏ phiếu số 19 - Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 (xã Thuận Hạnh); khu vực bỏ phiếu số 18 - Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 (xã Hàm Tân).

Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 (xã Thuận Hạnh), các cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại các đơn vị biên phòng, quân đội tham gia bỏ phiếu, thể hiện quyền làm chủ và trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương, đất nước.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu cử.

Đến 8 giờ 30 phút, cử tri tại 5 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc bỏ phiếu theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn và đúng luật.

Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng - cho biết căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến và được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho tổ chức bầu cử sớm tại 5 khu vực thuộc lực lượng biên phòng trên địa bàn.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 bỏ phiếu bầu cử.

Qua kiểm tra và trực tiếp theo dõi trong ngày 14-3, các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, việc bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn, tổ chức thành công cuộc bầu cử sớm.