Giáo dục

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên TPHCM đồng diễn

Vân Nhi

(NLĐO) - Chương trình tạo điểm nhấn giàu cảm xúc, lan tỏa khát vọng cống hiến và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác

Chiều 7-1, màn đồng diễn "Sinh viên TPHCM khát vọng vươn mình" diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Đến dự chương trình có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cùng đại diện nhiều sở, ban, ngành của thành phố.

Tại chương trình, hơn 2.000 học sinh, sinh viên TPHCM đã cùng hội tụ, hòa chung nhịp đập trái tim và lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong chương trình đồng diễn "Sinh viên TPHCM khát vọng vươn mình", nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9.1.1950 - 9.1.2026).

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên TP HCM đồng diễn “Khát vọng vươn mình” - Ảnh 1.

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên TP HCM đồng diễn “Khát vọng vươn mình” - Ảnh 2.

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên TP HCM đồng diễn “Khát vọng vươn mình” - Ảnh 3.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và phát động đợt thi đua hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026), tạo điểm nhấn giàu cảm xúc, lan tỏa khát vọng cống hiến và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên TP HCM đồng diễn “Khát vọng vươn mình” - Ảnh 4.

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên TP HCM đồng diễn “Khát vọng vươn mình” - Ảnh 5.

Từ điểm nhấn ấn tượng ấy, TPHCM đã tuyên dương các cá nhân học sinh, sinh viên và tập thể tiêu biểu năm 2025 - những gương mặt đại diện cho sự nỗ lực bền bỉ, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của phong trào học sinh, sinh viên thành phố trong năm qua.

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên TP HCM đồng diễn “Khát vọng vươn mình” - Ảnh 6.

Phong trào học sinh, sinh viên TPHCM tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng rõ nét so với năm 2024 và giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về số lượng tập thể, cá nhân được tuyên dương cấp Trung ương ở các danh hiệu.

Cụ thể, Giải thưởng Sao Tháng Giêng tăng từ 20 lên 30 gương. Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" đạt 830 sinh viên cấp thành phố (tăng từ 619) và 243 sinh viên cấp Trung ương (tăng từ 156). Danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" đạt 22 tập thể cấp thành phố và 22 tập thể cấp Trung ương, tăng so với năm trước.

Bên cạnh đó, danh hiệu "Học sinh 3 tốt" tăng từ 37 lên 89 gương; danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" bứt phá mạnh mẽ với 30 gương cấp Trung ương, tăng gấp 6 lần so với năm 2024. 

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên TP HCM đồng diễn “Khát vọng vươn mình” - Ảnh 7.

Những kết quả trên cho thấy chiều sâu và sức lan tỏa ngày càng lớn của các phong trào thi đua trong học sinh, sinh viên thành phố.

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên TP HCM đồng diễn “Khát vọng vươn mình” - Ảnh 8.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Việt Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - kỳ vọng học sinh, sinh viên thành phố tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, lan tỏa năng lượng tích cực, giữ vững niềm tin và khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, hiện đại và hội nhập.

Song song với các danh hiệu tiêu biểu, các chỉ tiêu về xây dựng tổ chức và học thuật cũng tăng trưởng tích cực. Trong năm 2025, TPHCM có 122 đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên được tuyên dương; 482 cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu được ghi nhận và 205 sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố.

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên TP HCM đồng diễn “Khát vọng vươn mình” - Ảnh 9.

Chương trình để lại dấu ấn mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ TPHCM trong giai đoạn mới.

Dịp kỷ niệm năm nay thêm ý nghĩa khi học sinh, sinh viên TPHCM sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng tiếp nối truyền thống, nỗ lực học tập, rèn luyện, chung tay xây dựng TPHCM mới - đô thị hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển.

