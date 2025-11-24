HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hơn 2.000 học viên tham dự tập huấn chuyển đổi số báo chí

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng 24-11, Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL) phối hợp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức Lớp tập huấn mô hình chuyển đổi số báo chí.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25-11 cho các cơ quan báo chí trên cả nước theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính (Hội trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) và trên 200 điểm cầu trực tuyến với hơn 2.000 học viên tham dự.

Hơn 2.000 học viên tham dự tập huấn chuyển đổi số báo chí - Ảnh 1.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí. Ảnh: TTXVN

Chương trình tập huấn nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng, mô hình, cách làm hiệu quả để hỗ trợ các cơ quan báo chí triển khai chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tiễn của mình.

Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, báo chí Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức tòa soạn, phương thức tác nghiệp, quy trình sản xuất, quản trị nội dung và chiến lược tiếp cận độc giả.

Do đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy về mô hình chuyển đổi số báo chí hiệu quả cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trở thành yêu cầu cấp thiết, không chỉ nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn mà còn bảo đảm sự phát triển bền vững của cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số.

Cục trưởng Cục Báo chí khẳng định rằng đây là yếu tố then chốt giúp các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới mô hình quản trị, tăng cường năng lực cạnh tranh và phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của công chúng.

Theo Cục trưởng Lưu Đình Phúc, sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin của độc giả ngày nay đặt ra những đòi hỏi mới đối với người làm báo. Độc giả chuyển sang tiêu thụ thông tin chủ yếu qua môi trường số; họ mong muốn nội dung nhanh hơn, chính xác hơn, sinh động hơn và được thể hiện bằng nhiều định dạng phong phú như bài viết đa phương tiện, video ngắn, podcast hay đồ họa tương tác.

Chuyển đổi số báo chí không chỉ đơn thuần là việc áp dụng các công nghệ mới vào quy trình làm báo. Do vậy, "nhân tố quyết định sự thành công của quá trình này chính là đội ngũ phóng viên, biên tập viên - những người trực tiếp tạo ra và lan tỏa thông tin đến công chúng" - ông Phúc chia sẻ.

Cùng với đó, trang bị kiến thức về mô hình chuyển đổi số báo chí không chỉ là sự đầu tư cho năng lực cá nhân của người làm báo mà còn là đầu tư mang tính chiến lược cho sự phát triển của cơ quan báo chí.

cơ quan báo chí chuyển đổi số Cục Báo chí chuyển đổi số báo chí kỷ nguyên số
